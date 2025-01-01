英相施凱爾發表新年談話 強調繼續推動「改變」讓英國變得更好

英國首相施凱爾在新年前夕發表談話，強調政府在新的一年將繼續致力推動「改變」、讓英國變得更好。

「改變」是去年7月上台執政的英國工黨在大選期間的主要訴求，鼓勵選民透過改變執政黨促成英國整體改變。2010年起執政的保守黨最終在大選落敗。

施凱爾（Keir Starmer）提到新一年施政重點目標包括推動新增150萬戶可負擔住宅、建立更安全的能源供應體系、縮減外來移民人口、減少民眾為取得健保服務所需等待的時間、強化社區警力、提升教育品質，以及促進地方經濟發展、縮小不同地區之間的財富差距、提高英國各地民眾收入，達成「無論你住在（英國）哪裡，口袋裡的錢都變多」。

施凱爾說，工黨政府已著手促進各項改變，包括調高基本工資、投入更多資源於健保體系，以及大量投資有助供應鏈自主的英國本土潔淨能源。

施凱爾指出，新的一年將是「重建」的一年，同時也是重新發現英國偉大之處的一年：無論情況有多艱險，英國人總能「事竟成」。

他話鋒一轉提到，2025年是第二次世界大戰終戰80週年，這讓人有機會思考：勝利以及隨後的和平繁榮皆奠定在同一個基礎上，也就是廣大勞動人民的安全。這正是英國今天必須重新建立的，也是現任政府在2025年將加緊推進落實的目標。

施凱爾坦言，他知道眼前還有許多事該做，且當許多人不得不投注大量時間為生活奮鬥、只為撐過一週，他們確實很難思考更長遠的未來。

然而，施凱爾強調，直到民眾可以對未來有盼望、並「再度相信」英國的前景與繁榮，政府將無時無刻為民眾、為「改變」奮鬥，且為此已有明確計畫。

儘管如此，根據市場調查公司益普索（Ipsos）去年12月中旬發布的民調結果，61%英國民眾對施凱爾感到不滿，是他2020年接任工黨黨魁以來民調滿意度最低點；工黨支持者之中，感到不滿的也有39%。

此外，高達65%英國民眾預期2025年英國經濟將惡化，是2022年底以來最悲觀。