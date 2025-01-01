馬斯克批德總統「反民主暴君」 計劃與德國右翼黨魁會面

（德國之聲中文網）億萬富翁馬斯克周二（12月31日）再次發表針對歐洲政界人士的侮辱性言論，這次，他將矛頭指向德國總統史坦麥爾。

起因是史坦麥爾在解散德國聯邦議院的講話中表示反對外部影響和干涉。

這次馬斯克又說了什麼？

馬斯克在社交媒體平台X上的一篇貼文寫道：「史坦麥爾是一個反民主的暴君！可恥！」

這篇貼文也是在回應另一篇由支持德國極右翼選項黨的網紅少女娜奧米·塞布特發表的批評史坦麥爾的貼文。

Steinmeier is an anti-democratic tyrant! Shame on him. — Kekius Maximus (@elonmusk) 2024年12月30日

對此，史坦麥爾辦公室表示已注意到這則貼文，但不會對此發表評論。

去年11月德國交通燈政府解體後，馬斯克曾用德語稱德國總理蕭茲是「傻瓜」「Olaf ist ein Narr」。他在之前的另一則貼文中則預測蕭茲將在2月的德國大選中落敗，還把他的名字拼錯了。

馬斯克在他擁有的X平台上擁有超過2億粉絲。

計劃與右翼黨魁線上會談

德國右翼政黨選項黨領導人魏德爾的發言人表示，魏德爾正在與馬斯克就舉行線上會談制定具體計劃。

此前，馬斯克本人曾建議二人通過X平台的Spaces聊天功能進行線上對話。他發文寫道：「等著艾麗斯（魏德爾）和我在X Spaces上對話吧，他們會氣瘋的。」

日前，馬斯克還在德國《世界報》發表客座評論支持選項黨，並聲稱其處於「文化和經濟崩潰邊緣」的「國家的最後一線希望」。

德國副總理批評馬斯克干涉德國大選

德國副總理哈貝克本周二（12月31日）對馬斯克試圖影響德國大選的行為進行了猛烈抨擊。

「馬斯克手握千億資產和不受約束的傳播能力，」哈貝克在X平台上寫道。「他是在系統性地支持選項黨：他想削弱歐洲。權力必須受到限制：任何商業模式都不能破壞我們的民主。歐洲現在必須堅定行使其權力。」

英國也表達擔憂

隨著馬斯克日益關注英國政治，並與右翼政客法拉奇（Nigel Farage）關系日漸密切。英國的擔憂情緒也在上升。

馬斯克此前也一直忙於抨擊英國中左翼工黨以及首相施凱爾，並發表了一系列尖銳批評。

（法新社 德新社）

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