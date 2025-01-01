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歐日戰略夥伴關係生效 增進安全太空能源合作

中央社／ 布魯塞爾1日專電

歐盟日本的「戰略夥伴協定」今天起生效，雙方將加強安全及科技等合作，涵蓋太空、能源、資訊等領域，並將為此成立聯合委員會促進合作落實。歐盟與日本另有2019年生效的「經濟夥伴協定」。

歐洲聯盟（EU）與日本在2018年簽署「戰略夥伴協定」（Strategic Partnership Agreement），同年經歐洲議會（European Parliament）通過後，進入成員國的核准程序，直到2024年4月歐盟全部27國完成核准，自今天起生效。

據歐盟部長會議（Council of the European Union）新聞稿，這項架構性的協定以強化安全合作為最重點，包括反恐、共同打擊國際犯罪、抑制大規模毀滅性武器（WMD），並將促進歐日在太空、資訊科技、能源交通和創新研發等領域的合作。

在歐盟對外事務部（EEAS）的描述中，日本被定位為歐盟「印太地區最密切的戰略夥伴」。

另據歐盟資料，歐日「經濟夥伴協定」自2019年生效以來，雙邊貿易金額成長9%，2023年達1886億歐元（約新台幣6.4兆元），是歐盟在亞洲僅次於中國的最大貿易夥伴。

太空 日本 歐盟

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