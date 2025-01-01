波羅的海電纜疑遭蓄意破壞 芬蘭調查涉案油輪7船員

連接愛沙尼亞和芬蘭的海底電纜線Estlink 2上週電力連結中斷，油輪「鷹S」（Eagle S）疑涉蓄意破壞。芬蘭警方今天表示，油輪上7名船員被列為調查對象，並遭限制出境。

法新社報導，芬蘭警方在聲明中表示：「列為這起刑事調查案嫌疑人的7名工作人員已被限制出境。」

耶誕節當天，從芬蘭輸出電力至愛沙尼亞的Estlink2突然與電力網斷連。1個多月前，波羅的海才剛發生瑞典領海內2條通訊纜線被切斷的事件。

從俄羅斯港口啟航的「鷹S」出現在事發地點附近，且船錨失去蹤影，芬蘭當局已依涉嫌「蓄意破壞」為由加以調查。調查人員29日表示，他們發現海床上有一道長數十公里的拖痕，但還沒找到船錨。

懸掛南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）國旗的鷹S已被扣留在波羅的海內的芬蘭海域等待調查。