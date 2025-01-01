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義總統新年談話重心在「和平」 強調：和平不是屈服於侵略者

中央社／ 羅馬1日專電
迎接2025年，義大利總統馬達雷拉發表長達17分鐘直播談話，他表示世界對和平的呼喊從未如此迫切，但對於俄烏戰爭，他強調「和平不是屈服於侵略者」。圖／歐新社
迎接2025年，義大利總統馬達雷拉發表長達17分鐘直播談話，他表示世界對和平的呼喊從未如此迫切，但對於俄烏戰爭，他強調「和平不是屈服於侵略者」。圖／歐新社

迎接2025年，義大利總統馬達雷拉發表長達17分鐘直播談話，他表示世界對和平的呼喊從未如此迫切，但對於俄烏戰爭，他強調「和平不是屈服於侵略者」。

馬達雷拉（Sergio Mattarella）期盼盡快在加薩達成和平，他提到一名巴勒斯坦女嬰在耶誕節當天凍死的悲慘事故，同時呼籲釋放哈瑪斯組織（Hamas）扣押的以色列人質。

馬達雷拉請求，讓遭伊朗關押的義大利女記者沙拉（Cecilia Sala）返回義大利，沙拉日前在伊朗被捕，被控違反伊斯蘭相關法律，可能被伊朗當籌碼換囚，伊朗希望交換釋放一名關在米蘭的伊朗無人機專家，這位伊朗專家遭美國指控涉入支持恐怖主義等多項罪名，美方要求將他引渡至美國受審。

馬達雷拉將新年談話重心放在和平，他強調，義大利憲法表明，和平是義大利始終追求、不可或缺的目標，即使義大利擔任七大工業國集團（G7）主席國的重要時刻也是如此，歐盟就是和平理念的一種體現。

馬達雷拉表示，他要表達每位同胞對義大利記者沙拉被拘留的痛苦，眾人與她同在，希望盡快見到她安返義大利。

馬達雷拉說，俄羅斯對烏克蘭的侵略，迫使花在軍武國防方面的費用大增，義大利也被迫增加自身國防預算，所創下的天價紀錄，比最近在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）當中，各國為了應對氣候變遷必須分配承擔的資金還多了8倍，「這是令人沮喪的不平衡」。

在義大利內政方面，馬達雷拉強調，義大利南北之間存在不平等的服務，公共醫療的等待名單很長，讓很多人不得不放棄治療，如何弭平這些差距是急迫的任務。

馬達雷拉並提到義大利面臨的多項社會挑戰，包括監獄自殺率上升，暴力殺害女性的趨勢增加，年輕人才流失加劇，貧富差距擴大，勞工階級貧困增加，南北差距擴大，青年暴力和酗酒增加，以及藥物濫用等。

馬達雷拉讚揚醫護人員、監獄工作者、教師和義大利武裝部隊等的貢獻。他表示，「接受義大利憲法價值觀的移民是愛國者」。

馬達雷拉在演講最後表示，今年是義大利紀念解放日80週年，是義大利建立共和國的基礎，必須眾志成城讓國家持續發展，這是一項代代相傳的事業，「我們不能只是無所事事，我們就是希望，我們要做出承諾，這是我們的自由、我們的選擇」。

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