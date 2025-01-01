跨年結束不回家！塞爾維亞大學生不滿政府 上街抗議「國家欠公道」

慶祝新年反而變成抗議示威！塞爾維亞首都貝爾格勒1日的跨年活動，在大學生的帶領下反而成為不滿政府貪污、破壞司法獨立的抗議。由於近日塞爾維亞出現重大工程意外，導致15人死亡，民眾認為是政府工程偷工減料導致，即使總統武契奇表示已滿足抗議者需求，但仍難平眾怒。

大學生帶領抗議

根據《美聯社》報導，上萬名塞爾維亞人在新年跨年完後，不繼續回家開派對，而是不畏極寒天氣、留在街上抗議政府貪污與司法不公。抗議民眾由大學生帶領，高舉「沒有新年，國家仍欠人民公道！」的標誌，怒喊「我們要正義！」，並先在31日深夜11點52分，為該國15位因工程意外逝世的亡者悼念。

法國《世界報》提到，許多民眾手上舉著印有紅色手印的牌子，象徵對政府的不滿、官員手中充滿著無辜民眾的血。由於該國近日發生水泥天篷崩塌的事故，造成15人死亡的悲劇。

起訴難平眾怒

根據現有證據，輿論普遍認為是貪汙與偷工減料導致慘案發生。塞爾維亞檢方雖起訴13人，包括一名前部長，但仍難平息輿論怒火。

塞爾維亞總統武契奇近日向親政府媒體表示，他都有準備好與學生對話，但現在是學生不願意，而且檢調已經滿足學生起訴官員的訴求，他不會因為抗議而屈服。去年初塞爾維亞甫舉行國會選舉，雖然由執政聯盟大勝，但許多民眾指控政府選舉舞弊，加上近來抗議不斷，讓該國政治處於較動盪的狀態。

【更多精采內容，詳見 】