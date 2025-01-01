巴拿馬運河移交25週年 籠罩川普威脅收回陰影

巴拿馬今天紀念美國將巴拿馬運河移交給巴拿馬25週年，但美國總統當選人川普揚言要求歸還運河控制權的言論，為這個里程碑蒙上陰影。

綜合法新社和美聯社報導，這場紀念活動在巴拿馬運河管理局總部舉行，期間包含為日前辭世的美國前總統卡特（Jimmy Carter）默哀一分鐘。

卡特1977年簽署條約，促成巴拿馬運河這條重要水道最終在1999年12月31日移交給巴拿馬；他於2天前辭世，享嵩壽100歲。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）說：「在這特別的一天，我們既為運河掌握在巴拿馬手中的25週年感到開心，又為（美國）前總統卡特的逝世感到悲痛。」

當年監督巴拿馬運河20世紀末移交過程的巴拿馬前總統莫絲柯索（Mireya Moscoso）告訴法新社，「今天我們感受到與25年前同樣的情緒」。

穆里諾和今天儀式上發表演說的其他人都沒有提到川普和他近來發出的威脅。

川普已表示若巴拿馬無法確保運河「安全、有效率且可靠運作」，將要求巴拿馬運河歸還美國，引燃巴拿馬人怒火。

川普批評美國船隻通過運河需支付「荒謬」的費用，並指控中國軍人「非法運營」巴拿馬運河，但他並未提供證據。

巴拿馬的政治領袖和民眾普遍駁斥川普的威脅言論。

巴拿馬另一位前總統杜里荷（Martin Torrijos）向法新社表示，1977年的條約「結束了被支配的年代，開啟了獨立和尊嚴的時代」。

他還說：「任何試圖逆轉或侵犯我國主權的行為，都會遭到所有巴拿馬人的譴責與拒絕。」

穆里諾已明確表示，不會就運河控制權與川普進行談判，並否認中國對運河有任何影響力。

前巴拿馬運河管理局局長季哈諾（Jorge Luis Quijano）指出，「中立協議中並沒有任何條款允許拿回運河控制權」。

華府智庫「威爾遜國際學人中心」（Woodrow Wilson International Center for Scholars）拉丁美洲計畫主任蓋登（Benjamin Gedan）則指出：「除非美國二度入侵巴拿馬，否則運河實際上很難重回美國控制。」