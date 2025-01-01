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尹錫悅完蛋了？南韓最新民調曝 七成民眾支持彈劾、過半認為觸犯內亂罪
南韓《東亞日報》元旦當天公布最新民調，贊成總統尹錫悅被彈劾的比率為70.4%，適用內亂罪的比率為67.2%。
東亞日報委託民調業者在去年12月28日和29日，針對全國1000名18歲及以上的民眾詢問，得到上述結果。認為憲法裁判所應該駁回彈劾案的比率為25.4%，4.2%回答不確定。
如果在60天內改選總統，最大反對黨黨魁李在明最被看好能夠出線。
意識形態自認屬於溫和和進步派的受訪者，支持彈劾的比率為77%和90.6%，自認意識形態偏向保守的受訪者，支持彈劾的比率為41.9%，53.4%認為應該駁回。在執政的國民力量黨支持者中，贊成彈劾比率為23.6%，反對彈劾比率為68.8%。政治學者解讀，尹錫悅憑恃這群鐵桿支持者，希望能夠翻盤，對抗主流民意。
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