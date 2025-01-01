印度邁向2025年 總理莫迪發文祝福民眾

時間跨進2025年，印度民眾慶祝新年之際，各政黨領袖也紛紛發表新年談話，總理莫迪傳遞了充滿希望與正面的訊息，並祝福民眾有健康、成功、喜樂的一年。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，印度包括孟買、德里等大城都有跨年的慶祝活動，當中包括派對、文化活動、現場音樂演出等，參加者聚集在一起祈禱，看著絢爛的煙火、聽著歡樂的音樂，共同迎接2025年。

德里包括浩司卡斯（Hauz Khas）在內的幾個知名景點，擠滿了慶祝新年的年輕人，孟買的珠瑚（Juhu）、朝帕蒂（Chowpatty）、韋爾索瓦（Versova）等數個海灘，都可見到煙火施放。

印度其他地方也有不少慶典，吸引各個年齡層的人，以歡樂、熱情、隆重的心情迎接2025年。

除熱鬧的場景，印度有更多人以祈禱迎接新年，他們湧向寺廟、清真寺、教堂尋求祝福。

莫迪（Narendra Modi）在社群平台X上寫道：「2025新年快樂，願今年能帶給每個人新的機會、成功，和無盡的喜樂，願每個人都能健康、順利。」

Happy 2025!



May this year bring everyone new opportunities, success and endless joy. May everybody be blessed with wonderful health and prosperity. — Narendra Modi (@narendramodi) 2025年1月1日

印度經濟時報（Economic Times）報導，總統慕爾穆（Droupadi Murmu）敦促民眾要共同努力，為國家創造更美好的未來，她說：「祝大家新年快樂，願2025年為所有人帶來歡樂、和諧、繁榮，也希望大家共同努力，為印度和全世界創造一個更加光明、包容、永續的未來。」

今日印度（India Today）報導指，國大黨（CongressParty）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在致辭中表示，希望大家在未來的日子重拾熱情和幸福，他說：「祝大家新年快樂，希望新年能讓你們的生活有新的熱情、歡樂、幸福。」

2024年對印度來說，是別有意義的一年，歷經在奧運摘下1銀、5銅共6面獎牌的成功，還有莫迪第3度出任總理等大事，夏天也度過了該國史上天氣最熱的日子。