快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

日相石破茂新年願景 盼國民豐饒且充滿笑容

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本首相石破茂今天發表2025年初感想，期許「打造帶給大家豐饒與笑容的1年」。他也表明將著重三大政策課題，包含外交與安全保障（國防）、恢復日本全體活力、治安與防災。

「朝日新聞」報導，身為少數執政黨，政權運作之際相當艱困，石破茂對此表示，「會充分聆聽其他政黨的意見，並誠摯地儘可能達成廣泛共識，同時謙虛地守護國民的安心與安全」。

石破茂發表感想時，點出三大重要政策課題。

首先是外交與國防，他提及俄羅斯侵略烏克蘭，還有北韓頻繁發射飛彈等嚴峻的國際局勢，並強調：「將捍衛我國國家利益。」

關於第二點的地方創生，石破茂指出，「將矯正（人口）往東京集中的現象，並促進具有魅力的地方與都市連結，盼打造多元國民得以感到幸福的日本」。

他也表示，「將致力創造對未來抱有安心感的社會保障制度」。

至於第三點的治安與防災政策，石破茂說：「會盡最大程度防備不知何時會發生的災害」，並將加速2026年度成立防災廳的籌備腳步。

國防 日本 石破茂

延伸閱讀

日經：日相石破茂準備最快2025年2月赴美見川普

日本盼企業投資脫碳電力豐富區 促進產業群聚

陸擬恢復日水產進口 習近平、石破茂「破冰」…背後恐是為了川普

川普再公布新人事！提名「對中鷹派」前駐葡大使為駐日大使

相關新聞

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

北韓元旦當天在平壤金日成廣場舉行升旗典禮，看不出有入侵南韓的跡象。被停職的南韓總統尹錫悅被爆想以對付北韓入侵為藉口宣布戒...

日本能登半島地震滿1年 罹難者數量恐再增

日本石川縣2024年元旦發生規模7.6強震，造成504人死亡、近15萬棟房屋受損，輪島市、珠洲市等重災區人口持續減少，再...

法軍撤離象牙海岸 西非殖民勢力漸消退

西非國家紛紛要求法國撤離以擺脫殖民陰影，最新國家是象牙海岸！該國31日宣布，法國從1月起要撤離境內6百名法軍，以利象牙海岸軍隊現代化。近年來由於法國實力衰退、西非反法情緒上升與追求自主的影響，法國軍隊漸漸撤出過去的殖民地。

一年半就燒掉100億美元 OpenAI都把錢用在哪？

2023年初，美國人工智慧（AI）公司OpenAI籌集共100億美元（約新台幣3270億美元）；然而僅僅18個月後，2024年中，這筆錢就幾乎燒光，該公司因此再次募集66億美元，同時額外借款44億美元，卻很可能在18個月後又需要新資金。 從這兩次募資來看，OpenAI大約一年半就要燒掉100億美元，而且幾年後支出會更驚人。為何OpenAI燒錢速度這麼快？

南韓總統府高階幕僚集體請辭 不滿代總統「越權」任命憲法官

繼南韓代理總統崔相穆任命兩名憲法法院法官填補空缺之後，總統府首席祕書官以上的高階幕僚元旦集體請辭，疑表達不滿崔相穆此舉超...

美財政部制裁俄國伊朗組織 指控干涉大選

美國財政部31日對俄羅斯和伊朗兩組織實施制裁，指控他們煽動、影響美國選民，並指控俄國組織鎖定某副總統候選人，透過AI技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。