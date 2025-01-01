北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

北韓元旦當天在平壤金日成廣場舉行升旗典禮，看不出有入侵南韓的跡象。被停職的南韓總統尹錫悅被爆想以對付北韓入侵為藉口宣布戒嚴，乘機逮捕反對派。事發後，北韓按兵不動。先後代理總統的韓悳洙與崔相穆都要軍方提高戒備，防範北韓乘虛而入。

金正恩如果這時候有動作，豈不是正好坐實了尹錫悅宣布戒嚴的藉口？把駐韓美軍當塑膠嗎？所以金正恩按兵不動，一切等川普就任美國總統後再說。

金正恩在新年前的勞動黨政策制定重要會議上宣布，2025年將落實「最強硬應對美國戰略」。受訪學者指出，北韓以進為退，在與川普談判之前抬高價碼。

北韓為何在川普上台前祭出「最強硬對美戰略」？中國旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭對香港中通社表示，北韓長期生活在大國夾縫中，是大國博弈的高手；相較於棋子，北韓更想作棋手，主動出擊。北韓此舉，是在談判前先要價，抬高與川普談判的籌碼。

宋魯鄭指出，當前國際環境對北韓有利。一方面，北韓已獲得俄羅斯支持，實力有所不同。另一方面，南韓國內陷入混亂，川普主張美國戰略收縮，退一步，北韓就進一步。