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辛巴威正式廢除死刑 約60名死囚將改為監禁

中央社／ 辛巴威首都哈拉雷31日綜合外電報導

在非洲國家辛巴威總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）將相關法案簽署成法後，辛巴威今天正式廢除死刑，約有60名死囚將減刑為監禁。

辛巴威自2005年以來一直暫停執行死刑，不過法院仍持續針對謀殺、叛國和恐怖主義等罪行判處死刑。

法新社報導，政府公報今天公布「廢除死刑法」（Death Penalty Abolition Act），根據內容，法院不能再以任何犯罪為由判處死刑，所有現有死刑判決必須改為監禁。

但其中一條規定，可在緊急狀態期間取消死刑暫緩執行。

國際特赦組織（Amnesty International）聲明指出，截至2023年底，已知辛巴威至少有59人被判死刑。國際特赦組織樂見廢除死刑的新法，稱之為「歷史性時刻」。

辛巴威「先驅報」（The Herald）2024年2月曾報導，一旦廢除死刑，法院可能須對63名死囚重新判刑。

國際特赦組織表示，撒哈拉以南非洲地區有24個國家已廢除所有犯罪的死刑，另有兩國僅針對普通罪行廢除死刑。

國際特赦組織 廢除死刑 辛巴威

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