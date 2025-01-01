日本能登半島地震滿1年 罹難者數量恐再增

日本石川縣2024年元旦發生規模7.6強震，造成504人死亡、近15萬棟房屋受損，輪島市、珠洲市等重災區人口持續減少，再加上2024年9月災區遭遇豪雨衝擊，使重建之路道阻且長。

● 約200個案例待審核 「災難相關死亡」恐再攀升

日本放送協會（NHK）報導，截至2024年12月27日，石川縣、富山縣、新潟縣3個地區，共504人因這場強震罹難，其中因為疏散期間導致身體惡化而過世、被地方政府認定為「災難相關死亡」的案例達276人，這個數字超過因為住宅倒塌等原因「直接死亡」的228人。

而石川縣內仍有約200人的家屬已經申請認定「災難相關死亡」，隨著審查持續進行，這場強震的死者未來恐再增加。

● 受損房屋拆除進度近一半 擬今年10月拆完

根據總務省消防廳的統計，截至2024年12月24日，能登半島地震造成石川縣、富山縣、新潟縣及福井縣等6個縣共14萬9000多棟住宅受損，其中「全倒」住宅約6400棟，「半倒」住宅約2萬3000多棟等。

石川縣政府表示，截至2024年12月22日，由地方政府代替屋主進行的「公費拆除」，連同屋主自費拆除後由地方政府返還費用的「自費拆除」，共1萬3000多棟已被拆完，占預計拆除總量約4成。

石川縣府計劃今年10月完成拆除工作。

● 災區人口持續減少 能否重現觀光榮景仍未知

位於能登半島前端的奧能登地區（包含珠洲市、輪島市、能登町、穴水町），截至2024年11月1日，估計人口為5萬1057人，較2024年元旦的5萬5213人減少了4156人，降幅達7.5%。

與前1個月相比，降幅擴大0.4個百分點，顯示移居其他地區的趨勢仍在繼續。

另外，強震也導致部分當地觀光業者長期無法營業。七尾市著名的溫泉景點和倉温泉，加盟當地公會的旅館或飯店，已有4間設施恢復正常營業並接待遊客。

今春至今秋另有5處設施預計重新開張，然而能否重現地震前的榮景與留住員工仍是主要課題。

● 2024年9月大雨襲災區 部分組合屋工程延宕

2024年9月的豪雨衝擊能登半島地震災區，使當地災情雪上加霜。例如，因地震受損的輪島市中屋隧道原定去年9月重啟，但在開放前突遇豪雨，導致1名工人死亡。該隧道預計於今夏重啟。

珠洲市大谷町內，原定去年9月完工的組合屋也受到這場豪雨波及，延到12月初才讓災民入住。

● 志賀核電廠設備受損 修復時間恐逾2年

位於沿海的石川縣志賀町在元旦的地震測得震度7。而境內的北陸電力志賀核能發電廠，1號機反應爐廠房地下2樓同天曾測到相當於震度5強的搖晃，據推測，廠區前面的海岸岩場等地曾被約4公尺高的海嘯衝擊。

這場強震也造成志賀核電廠接受外部電力所用的變壓器故障，3套系統共5條輸電電纜之中，目前仍有1套系統2條線路無法使用。志賀核電廠1號機與2號機自2011年起停止運轉。

經營這座核電廠的北陸電力計劃今年9月完成相關替代工程，不過要全面更換變壓器並恢復正常狀態，預計耗時逾2年。