快訊

NBA／40歲第一戰不敵騎士 詹姆斯頭也不回閃人

平底鍋很美但不實用？廚師分享自身用4款廚具經驗「不值得買」

學測倒數計時好焦慮 4名東大生考前有驚異減壓法

揮別2024 歐洲煙火慶典迎新年、韓國哀戚悼空難

中央社／ 台北1日綜合外電報導

全球多地城市陸續揮別2024年、迎接2025年，有些地方以展現當地文化與傳統的慶祝活動為持續衝突與政治動盪的一年畫下句點，也有些地方懷抱別樣情緒跨入新年。

美聯社整理多座城市的跨年活動：

●義大利

羅馬的跨年慶祝活動因羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）啟動「禧年」（Holy Year）而更具吸引力。「禧年」是每25年舉行一次的慶典，2025年預計將吸引約3200萬名朝聖者前往羅馬這座永恆之城。

教宗跨年夜這天在聖伯多祿大教堂（St. Peter’sBasilica）舉行晚禱，並將在元旦當天主持彌撒，預計他將再次呼籲烏克蘭及中東地區實現和平。

●法國

巴黎以香榭麗舍大道（Champs-Elysees）上的傳統倒數及煙火盛況，為重要的2024年畫下句點。

法國首都巴黎今年7月到9月舉辦夏季奧運與帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），兩場盛事帶來歡樂、四海一家精神與令人驚歎的體育成就，也代表巴黎在2015年蓋達組織（Al-Queda）及伊斯蘭國（Islamic State）發動死傷慘重的恐攻後，邁向復甦的另一個里程碑。

●英國

在倫敦，泰晤士河（River Thames）沿岸施放煙火秀，市中心則有上萬名表演者參與遊行迎接新年到來。在泰晤士河畔兩側的摩天輪「倫敦眼」（LondonEye）和「大笨鐘」（Big Ben）為背景襯托下，五彩斑斕的煙火更顯絢爛。

然而，暴風雨卻影響著英國其他地區，蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）的跨年夜街頭派對、花園音樂會和城堡煙火秀等慶祝活動均取消。

●韓國

在濟州航空（Jeju Air）一架班機在務安國際機場發生空難，造成179人罹難後，韓國上下正處於全國哀悼期，各大慶祝活動不是削減規模就是取消。

●敘利亞

在敘利亞，總統阿塞德（Bashar Assad）遭推翻後，敘利亞人對新的一年雖表達了希望，卻也充滿不確定性。

34歲律師艾約布（Maram Ayoub）在首都大馬士革（Damascus）告訴法新社：「我們今年因為安全情況考量而不太敢外出，但我們決定克服自身恐懼。」

●紐西蘭

紐西蘭是全世界首個迎來新年的國家之一，而奧克蘭市（Auckland）則是首個喜迎新年的全球主要城市。在午夜鐘聲敲響後，奧克蘭市地標天空塔（SkyTower）隨即展開煙火秀，慶祝2025年的到來。

●澳洲

澳洲雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）投射倒數畫面，在午夜到來時，雪梨市響起音樂聲，煙火照亮夜空。雪梨歌劇院（Sydney Opera House）也在午夜時分，點燃了壯麗煙火。

澳洲東海岸喜迎2025年，估計光在雪梨就有100萬人觀賞壯觀煙火表演。

羅馬 跨年

延伸閱讀

台東跨年湧入5.5萬人 嗨翻國際地標

圖輯╱全球接力跨年！杜拜、巴黎、倫敦絕美煙火一次看

影／台中跨年多處同時放煙火 麗寶煙火擊發頻道受影響提早放

影／麗寶樂園渡假區跨年人潮齊倒數 300秒煙火秀互道新年快樂

相關新聞

南韓總統府高階幕僚集體請辭 不滿代總統「越權」任命憲法官

繼南韓代理總統崔相穆任命兩名憲法法院法官填補空缺之後，總統府首席祕書官以上的高階幕僚元旦集體請辭，疑表達不滿崔相穆此舉超...

日本能登半島地震滿1年 罹難者數量恐再增

日本石川縣2024年元旦發生規模7.6強震，造成504人死亡、近15萬棟房屋受損，輪島市、珠洲市等重災區人口持續減少，再...

法軍撤離象牙海岸 西非殖民勢力漸消退

西非國家紛紛要求法國撤離以擺脫殖民陰影，最新國家是象牙海岸！該國31日宣布，法國從1月起要撤離境內6百名法軍，以利象牙海岸軍隊現代化。近年來由於法國實力衰退、西非反法情緒上升與追求自主的影響，法國軍隊漸漸撤出過去的殖民地。

一年半就燒掉100億美元 OpenAI都把錢用在哪？

2023年初，美國人工智慧（AI）公司OpenAI籌集共100億美元（約新台幣3270億美元）；然而僅僅18個月後，2024年中，這筆錢就幾乎燒光，該公司因此再次募集66億美元，同時額外借款44億美元，卻很可能在18個月後又需要新資金。 從這兩次募資來看，OpenAI大約一年半就要燒掉100億美元，而且幾年後支出會更驚人。為何OpenAI燒錢速度這麼快？

美財政部制裁俄國伊朗組織 指控干涉大選

美國財政部31日對俄羅斯和伊朗兩組織實施制裁，指控他們煽動、影響美國選民，並指控俄國組織鎖定某副總統候選人，透過AI技術...

波多黎各大停電！130萬人摸黑跨年 料需至少24小時才復電

美國位於加勒比海屬地波多黎各（Puerto Rico）正值12月31日跨年夜之際，電網發生重大故障，全島近90%地區無電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。