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法軍撤離象牙海岸 西非殖民勢力漸消退

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
象牙海岸近日要求法國軍隊撤離境內，顯示法國的勢力逐漸衰退。（Wikimedia Commons）
象牙海岸近日要求法國軍隊撤離境內，顯示法國的勢力逐漸衰退。（Wikimedia Commons）

西非國家紛紛要求法國撤離以擺脫殖民陰影，最新國家是象牙海岸！該國31日宣布，法國從1月起要撤離境內6百名法軍，以利象牙海岸軍隊現代化。近年來由於法國實力衰退、西非反法情緒上升與追求自主的影響，法國軍隊漸漸撤出過去的殖民地。

根據《英國廣播公司》報導，象牙海岸總統瓦塔拉31日宣布，6百名法國軍隊將要撤出象牙海岸，以利該國軍事現代化。

象牙海岸是法國西方駐軍最多的地方，過去殖民西非多國的法國，在1960年代殖民地紛紛獨立後，仍長期有軍事與經濟的影響力，如今勢力卻逐漸消退中。塞內加爾去年11月時就曾宣布，境內350位法軍要在2025年全面撤離。

美聯社》提到，目前法軍已經全面撤出馬利、布吉納法索、尼日與查德等國家，前三國是因為國內陸續政變，軍事強人上台後不滿法國與美國駐軍勢力，因此將兩國趕出，並讓俄羅斯傭兵進駐；查德雖然是西方長期在西非反恐的合作夥伴，但也在去年11月突然終止合作，讓法國的勢力更加消退。

法軍目前只剩下少許部隊駐紮在加彭，近年來在法國實力衰退、反法情緒上升，還有西非各國想要更加自主的趨勢下，法國的勢力不斷退出西非各國。象牙海岸在非洲算政局相對穩定國家、國民收入也在非洲位居前段班，同時是全球最大的可可豆出口國，但國家其實尚未完全從2002的政變走出，仍在緩慢復甦中。

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