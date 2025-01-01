韓調查機構：將在1月6日期限內執行尹錫悅逮捕令

韓國總統尹錫悅因於2024年12月初宣布實施戒嚴而遭彈劾且被停職，調查人員今天說，將在2025年1月6日期限內執行逮捕令，並警告任何試圖阻止逮捕尹錫悅的人都可能面臨起訴。

法新社報導，高級公職人員犯罪調查處處長吳東運（Oh Dong-woon）表示，逮捕令將在「最後期限內」執行。他說：「我們的目標是確保過程順利，避免重大干擾，但我們也在協調調動警方。」

吳東運說：「我們認為設置各種路障和鎖住鐵門之類抵抗逮捕令執行的行為是妨礙公務。」

尹錫悅的法律團隊則形容這項逮捕令屬於「違法且無效」，矢言聲請禁制令使逮捕令無效。尹錫悅的支持者也發起集會反對這項逮捕令。