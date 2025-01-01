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波蘭輪值歐盟主席國 標舉7大領域安全為核心

中央社／ 布魯塞爾1日專電

波蘭今日起輪值上半年歐盟主席國，議程安排將以「安全」為核心，涵蓋國防、移民、資訊、經濟、能源、糧食、健康等7大領域，總理圖斯克聲言未來6個月將大聲告訴歐洲「全面覺醒的時候到了」。

歐洲聯盟（EU）27個成員國每半年輪值主席，負責安排歐盟部長理事會（Council of the European Union）和政府領導人高峰會（又稱歐盟理事會，EuropeanCouncil）的議程，並協調達成共識。

根據波蘭發布的主席國計畫書，輪值期間將推動歐盟深入討論防衛財源，並主張歐盟國家應提高並維持足以因應威脅的國防支出，同時集中支持安全相關的產業。

波蘭也將推動歐盟支持其針對鄰國白俄羅斯邊境防衛的「東盾」（East Shield）計畫和波羅的海三國針對白俄及俄羅斯邊境的聯合防衛計畫，並促進與北大西洋公約組織（NATO）、美國、英國、南韓及其他理念相近國在安全上的合作。

波蘭點名南韓，因2022年俄烏戰後波蘭向南韓大手筆採購180輛坦克，並希望南韓K2坦克能在波蘭生產，使兩國近年安全夥伴關係加深。

美國更是波蘭政府強調要合作的對象。計畫書表示除了烏克蘭，還將與美國在全球議題對話，包括中國問題、印太地區、能源政策、新科技等。

此外，減少非法移民、因應移民被工具化，對抗境外勢力操弄不實資訊，分散醫藥供應鏈來源，維繫歐盟產業在全球的公平競爭，也是波蘭未來半年的議程重點。

歐洲動態（Euractiv）引述波蘭媒體2024年12月初採訪總理圖斯克（Donald Tusk）報導，他表示歐盟具備的能力不應只是求生存，要更有政治進取性，矢言輪值期內將大聲讓歐洲「全面覺醒」。

他也在上個月赴歐洲議會（European Parliament）拜訪時表示，歐洲正處於「戰前時期」，面對全球巨大的不穩定情勢，從烏克蘭、中東到南北韓，還有德國、法國的國會危機，以及美國白宮易主後難以預測的結果，這些都需要歐盟團結起來，「並在面對敵人的時候變得更自私自利」。

不過，波蘭輪值期一大目標是使歐盟全面停用任何來自俄羅斯的能源，包括透過海運的石油和天然氣，歐盟執委會也有意促成，但各界都預期將遭到匈牙利、斯洛伐克兩個親俄政府卡關。

尤其烏克蘭已拒絕今年起再讓俄國天然氣透過烏境管線輸送到歐盟境內，影響匈牙利、斯洛伐克的能源成本，後者甚至揚言報復烏克蘭。看來歐盟27國內部「變得更自私自利」者有之，但要如圖斯克期望的「全面覺醒」恐怕就難了。

歐盟 波蘭 美國

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