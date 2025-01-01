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南韓總統府高階幕僚集體請辭 不滿代總統「越權」任命憲法官

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
在代總統崔相穆任命憲法官隔日，南韓總統府秘書室長鄭鎭碩及多名高階幕僚在元旦集體請辭。歐新社
在代總統崔相穆任命憲法官隔日，南韓總統府秘書室長鄭鎭碩及多名高階幕僚在元旦集體請辭。歐新社

繼南韓代理總統崔相穆任命兩名憲法法院法官填補空缺之後，總統府首席祕書官以上的高階幕僚元旦集體請辭，疑表達不滿崔相穆此舉超出代理權限。

崔相穆去年12月31日召開例行國務會議，宣佈任命鄭桂先、趙漢暢為憲法法院法官，但擱置另外一人，達成國會在野陣營的部分訴求，即在憲院對尹錫悅總統彈劾案做出裁定前，補齊該院九名法官中的三名缺額。

韓聯社報導，不過後續，根據南韓總統府元旦公告，秘書室長鄭鎭碩（ Chung Jin-suk）、政策室長成太潤（Sung Tae-yoon）、國家安全室長申元植（Shin Won-sik）、外交安全特使張豪真（Chang Ho-jin），以及所有首席秘書官均提出辭呈（前述人名均為音譯），並向崔相穆致謝。

江原日報引述執政黨內部解釋指出，府方幕僚透過集體請辭表達對崔相穆任命憲法法官的抗議。

總統府在崔相穆通過任命當日，異常發表立場，表達相當遺憾，稱此舉已經超出代理總統職權。在此之前，總統府幕僚也曾在去年12月3日尹錫悅緊急宣布戒嚴隔日提出辭呈。

韓國憲法法院法官的任命，向來是最大在野黨共同民主黨及尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨，雙方針鋒相對的爭執點。

尹錫悅 憲法 總統府

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