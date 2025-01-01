聽新聞
0:00 / 0:00
南韓總統府高階幕僚集體請辭 不滿代總統「越權」任命憲法官
繼南韓代理總統崔相穆任命兩名憲法法院法官填補空缺之後，總統府首席祕書官以上的高階幕僚元旦集體請辭，疑表達不滿崔相穆此舉超出代理權限。
崔相穆去年12月31日召開例行國務會議，宣佈任命鄭桂先、趙漢暢為憲法法院法官，但擱置另外一人，達成國會在野陣營的部分訴求，即在憲院對尹錫悅總統彈劾案做出裁定前，補齊該院九名法官中的三名缺額。
韓聯社報導，不過後續，根據南韓總統府元旦公告，秘書室長鄭鎭碩（ Chung Jin-suk）、政策室長成太潤（Sung Tae-yoon）、國家安全室長申元植（Shin Won-sik）、外交安全特使張豪真（Chang Ho-jin），以及所有首席秘書官均提出辭呈（前述人名均為音譯），並向崔相穆致謝。
江原日報引述執政黨內部解釋指出，府方幕僚透過集體請辭表達對崔相穆任命憲法法官的抗議。
總統府在崔相穆通過任命當日，異常發表立場，表達相當遺憾，稱此舉已經超出代理總統職權。在此之前，總統府幕僚也曾在去年12月3日尹錫悅緊急宣布戒嚴隔日提出辭呈。
韓國憲法法院法官的任命，向來是最大在野黨共同民主黨及尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨，雙方針鋒相對的爭執點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言