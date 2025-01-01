快訊

破格任用的「菊內人」傳自薦升官 洪申翰三把火夠燒？

漫畫家魚夫驚傳離世享壽65歲 為何肝癌從發病到惡化如此快？

MLB／新年新希望 大谷翔平拚道奇隊史首度連霸

結束13年等待 羅馬尼亞保加利亞正式成申根區成員

中央社／ 布加勒斯特31日綜合外電報導

東歐國家羅馬尼亞和保加利亞13年等待結束，2025年1月1日正式成為申根區成員國，將這個無邊界管制區域的成員國數量擴增至29個。

法新社報導，奧地利和其他成員國放棄反對這兩個前共產主義國家加入後，讓此一目標成為可能，自2025年1月1日零時起正式納入申根區。

2007年起成為歐洲聯盟（EU）成員國的羅馬尼亞和保加利亞，2024年3月部分納入申根區，取消港口和機場邊境檢查作業。

但由於對移民問題的擔憂，奧地利曾揚言否決羅馬尼亞和保加利亞全面加入申根區，意味著陸地邊境仍維持管制。

奧地利多年以來一直抱怨申根外部邊界防守不力，收容了過多的無證移民。

但奧地利、羅馬尼亞和保加利亞就「邊境保護方案」達成協議後，奧地利12月撤回否決說法，清除這兩個歐盟最貧窮國家加入申根區的障礙。

申根區於1985年創立，現將包含歐盟27個成員國中的25國，再加上瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登，區域總人口超過4億人。

加利 奧地利 羅馬尼亞

延伸閱讀

烏克蘭不給借道！俄天然氣供歐今正式中斷 斯洛伐克挺俄嗆對烏斷電

英國盼與歐盟重修好 國防容易、貿易難

結婚43年離婚12次 奧地利女靠一招詐領「遺孀津貼」逾千萬元

斬獲最多票總統候選人疑獲俄羅斯支持 羅馬尼亞憲法法院判決重選

相關新聞

南韓總統府高階幕僚集體請辭 不滿代總統「越權」任命憲法官

繼南韓代理總統崔相穆任命兩名憲法法院法官填補空缺之後，總統府首席祕書官以上的高階幕僚元旦集體請辭，疑表達不滿崔相穆此舉超...

美財政部制裁俄國伊朗組織 指控干涉大選

美國財政部31日對俄羅斯和伊朗兩組織實施制裁，指控他們煽動、影響美國選民，並指控俄國組織鎖定某副總統候選人，透過AI技術...

波多黎各大停電！130萬人摸黑跨年 料需至少24小時才復電

美國位於加勒比海屬地波多黎各（Puerto Rico）正值12月31日跨年夜之際，電網發生重大故障，全島近90%地區無電...

學測倒數計時好焦慮 4名東大生考前有驚異減壓法

學測將至，許多考生及家長處於焦慮與不安的高峰。漫畫《東大特訓班》編輯、東大在學生西岡壱誠在個人專欄分享東大生於大考倒數計時之際，轉換心情的4種令人驚異方法，解釋為什麼其中一人要以「名偵探柯南」為師。 西岡在東洋經濟的連載專欄介紹許多東京大學學生及家長實踐過的方法，以及許多其他人可以模仿的訣竅。雖然不包含對讀書或考試有幫助的直接要素，也有東大生在考前衝刺階段，執行不太普遍的「驚人對策」。

普亭拒絕川普調停提議只是虛張聲勢？伊朗恐怕將倒大楣

美國候任總統川普揚言1月20日就職後24小時內結束俄烏戰爭，並已派遣顧問前往測風向，俄國外交部明白表示拒絕川普方面的提議。然而，這只是普亭和川普討價還價，演繹何謂「交易的藝術」。其實，美俄終將達成協議，華府便可騰出手處理中東問題，真正心驚膽戰的應該是伊朗，在列強擘畫的「新中東」恐無立足之地。...

石破茂 最快2月訪美見川普

美國候任總統川普預定明年一月二十日就職，「日經亞洲」報導，日本首相石破茂準備最快明年二月訪問華府與川普會晤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。