美財政部制裁俄國伊朗組織 指控干涉大選

美國財政部31日對俄羅斯和伊朗兩組織實施制裁，指控他們煽動、影響美國選民，並指控俄國組織鎖定某副總統候選人，透過AI技術散播虛假影像，試圖干涉2024美國大選。

美國財政部海外資產辦公室（OFAC）31日針對伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的子公司「認知設計製造中心」（Cognitive Design Production Center）和俄國軍事情報機構（GRU）下屬組織「地緣政治中心」（Center for Geopolitical Expertise），實施制裁。

財政部指控他們在大選期間「煽動社會政治的緊張，同時影響美國選民」，並指出位於莫斯科的地緣政治中心直接與GRU的小組合作。

財政部說，與地緣政治中心合作的GRU小組以西方社會為目標，執行破壞、政治介入和資訊戰等任務。

財政部表示，在GRU軍官的指揮之下，地緣政治中心主任柯羅文（Valery Mikhaylovich Korovin）和中心人員在2024年起執行了一連串的行動，企圖影響大選。

財政部指出，地緣政治中心為AI生成工具架設伺服器；且在GRU的資助下負責維持伺服器和上百個用於假訊息戰的網站運作。

財政部進一步指控該中心，於大選中鎖定某特定副總統候選人，透過AI生成工具操弄虛假影像，對候選人做出毫無根據的指控，並快速在網路、假新聞網站上傳播；不過財政部未揭露候選人的身分。

美國華盛頓郵報（The Washington Post）在2024年10月曾做過報導，指俄國軍事情報機構透過深度偽造（deepfakes）和製造假訊息來影響副總統賀錦麗的競選活動；有報導指出，網路上曾流傳影片，指控賀錦麗在2011年開車肇事逃逸，被認為是其案例之一。

財政部說，經制裁之後，受制裁者在美國的財產將被全部沒收，並通報OFAC；受制裁者直接或非直接擁有的產權，凡產權在50%以上，也將被沒收。