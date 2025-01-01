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波多黎各大停電！130萬人摸黑跨年 料需至少24小時才復電

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
波多黎各12月31日跨年夜之際，電網發生重大故障，全島近90%地區無電可用，近130萬人受影響。路透
波多黎各12月31日跨年夜之際，電網發生重大故障，全島近90%地區無電可用，近130萬人受影響。路透

美國位於加勒比海屬地波多黎各（Puerto Rico）正值12月31日跨年夜之際，電網發生重大故障，全島近90%地區無電可用，近130萬人受影響，預計24至48小時後才能復電。

衛報、美聯社報導，民營電力業者Luma Energy說明，全島目前只有13.5%用戶有電可用，此次大停電似乎是起因於地下電纜故障，正以「最快、最安全的方式」權力復電。預計24小時至48小時後才能恢復供電。

波多黎各總督皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）在社群平台X表示，首都聖胡安和帕羅塞科（Palo Seco）發電廠已展開修復工作，並「要求Luma能源公司迅速回應和解決」，將及時向民眾說明復電進度及應對措施。

聖胡安的民眾奧爾蒂斯（Jeanette Ortiz）原定邀請一些家人到她家慶祝新年，但計畫被徹底打亂，正用備用發電機度過跨年夜，但如此就不能開火或使用微波爐。

事實上，波多黎各人已習慣頻繁停電，2017年颶風瑪麗亞肆虐造成電網損壞後，電網穩定度越趨惡化，2024年6月和8月分別有數十萬用戶遭遇斷電。

49歲居民努南茲（Enid Núñez）說，「這（停電）已經是我們生活的一部分。」她表示，自己先前就為了停電買了一個小瓦斯爐，所以她今天停電時，還是可以吃一頓早餐。

停電 波多黎各 跨年

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