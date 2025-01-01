俄羅斯軍事機密文件曝光：若與北約開戰擬打擊日韓

中央社／ 莫斯科31日綜合外電報導

英國金融時報報導，俄羅斯擔心一旦與北大西洋公約組織開戰，其東疆恐遭美國及其區域盟友攻擊而暴露弱點，俄軍計畫在此情況下打擊日本和南韓。

「金融時報」（Financial Times）檢視2013至2014年期間流傳的一系列遭外洩俄羅斯機密軍事文件，內容概述涵蓋諸如道路、橋梁和工廠等160處地點的相關打擊計畫。

西方消息人士向「金融時報」展示這些文件，內容凸顯莫斯科對其東翼嚴重關切。俄羅斯軍事規劃人士擔心，一旦與北大西洋公約組織（NATO）爆發戰爭，其東疆恐暴露於戰火中，而且易受美國軍事資產和美國區域盟友攻擊。

這些文件取自29份俄羅斯機密軍事檔案，主要關於2008年至2014年間俄國為東部前線潛在衝突而培訓軍官，這仍被視為與俄羅斯戰略息息相關。

曾任北約武器管制官員的華府智庫史汀生研究中心（Henry L. Stimson Center）客座學者奧伯克（WilliamAlberque）指出，外洩文件加上北韓近期派兵軍援俄羅斯，證明歐洲和亞洲戰區直接相關且密不可分，亞洲無法置身於歐洲衝突之外，反之亦然。

奧伯克指出，這些文件凸顯出俄羅斯如何看待來自西方國家亞洲盟友的威脅，克里姆林宮擔心這些亞洲國家會困住區域內的俄軍，或是讓美國得以引領對當地俄軍展開攻擊，包括以俄羅斯飛彈旅為目標。

他表示：「一旦俄羅斯出人意表攻擊愛沙尼亞，他們將必須打擊美軍及其在日本和南韓的協力者。」

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）沒有回應置評請求。

俄羅斯目標清單上的前82個地點具備軍事屬性，例如日本和南韓武裝部隊的中央和區域指揮總部、雷達設施、空軍基地和海軍設施等。

上述目標清單也包括道路、鐵路隧道等日本民用設施場址，例如連結本州和九州的關門隧道。能源基礎設施也是俄羅斯優先攻擊目標，清單上涵蓋東海地區核電廠等13個發電廠，以及煉油廠。

至於南韓，俄方首要民用目標是橋梁，不過清單上也有浦項的鋼鐵廠和釜山的化學廠等工業地點。

曾任日本防務省研究員的慶應義塾大學副教授鶴岡路人表示，如果俄羅斯導致歐洲衝突擴散，即所謂的「橫向升級」（horizontal escalation），這對日本而言尤其深具挑戰。

他說：「面對與北韓或中國的衝突，日本將有早期預警。我們可能有時間準備並試圖採取行動。但關於來自歐洲的橫向升級，東京當局預警時間較短，日本只有更少選項自力避免衝突。」

俄羅斯 文件 日本

延伸閱讀

俄軍今年推進烏克蘭近4千平方公里 相當於去年7倍

黑海擊落俄羅斯直升機 基輔：烏克蘭無人艇首次空中摧毀

普亭2025恐逼白俄參與俄烏戰？魯卡申科年初拚連任蒙陰影

未公開先被打槍！俄羅斯狠拒川普團隊俄烏和平計畫

相關新聞

告別2024迎接2025 法新社盤點世界各地回顧與展望

世界各地的人們今天將對著煙火驚嘆、舉起手中裝著香檳的酒杯互敬慶祝2025年到來，並告別為世人帶來巴黎奧運榮耀、川普戲劇性...

戒嚴令+彈劾案 南韓「政」盪全因此悲劇而按暫停鍵

南韓近幾周政局陷入一團混亂，先是一紙突如其來的戒嚴令，接著引爆對總統和代理總統的彈劾，但2024年12月29日發生濟州航...

金正恩視察海岸旅遊區建設 外媒：廣泛重開邊界一步

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察東部一個海岸旅遊區的建設，並說這是推動國家旅遊進入新發展階段的「重要第一步」。...

國際反貪組織公布「2024年度貪腐人物」是阿塞德 5國官商也入列

跨國民間媒體組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」公布2024年度貪腐人物為敘利亞前總統阿塞德。另外，印尼前總統佐科威、肯亞總統...

金正恩攜女視察官方照曝光 金主愛「暴風抽高」趕上老爸

北韓朝中社31日報導，國家領導人金正恩29日親赴投入10年心血打造的江原道元山市葛麻海岸旅遊區，視察已經竣工的多個飯店和...

南韓代理總統任命2憲院法官 要求再議尹錫悅夫婦獨檢法

韓聯社報導，南韓代理總統崔相穆31日任命兩名憲法法院法官，達成國會在野陣營的部分訴求，即在憲院對尹錫悅總統彈劾案做出裁定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。