石破茂 最快2月訪美見川普

美國候任總統川普預定明年一月二十日就職，「日經亞洲」報導，日本首相石破茂準備最快明年二月訪問華府與川普會晤。

日經亞洲十二月卅一日報導，日本政府已表達有意於明年二月或更晚時間會見川普，正在跟川普陣營協調。

日本國會預計明年二月審議新年度總預算案。部分人士提議，讓石破茂在某個周末或日本連假期間訪問美國。

即將二度入主白宮的川普十二月十五日會見已故日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，之後川普於記者會說道，如果日方願意，他可以在就職典禮之前會晤石破茂。

關於就職典禮之前兩人會晤，日本政府內部意見呈現分歧。部分人士認為，石破茂與川普提早會面對於建立個人信任至關重要，其他人則覺得，在川普上任前跟他會面難以取得成果。

石破茂近日接受日本電視節目訪問說，雙方正私下「協調行程」。他說：「川普正式就任後，適當討論雙邊議題才有意義。我不認為儘早這麼做會比較好。」

日本擔憂，美國會對日本輸美產品課徵高額關稅，或讓日方承擔更多駐日美軍相關費用。

日方原本考慮讓石破茂十一月出訪南美洲期間在美國停留，但川普的政權交接團隊當時告訴東京當局，因為美國國內法律，候任總統原則上不會在就職前會晤外國領導人。不過，川普十一月曾在佛州海湖莊園會見阿根廷總統米雷伊、加拿大總理杜魯多等人。