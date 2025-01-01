崔相穆代理總統 任命2憲院法官

韓聯社報導，南韓代理總統崔相穆十二月卅一日任命兩名憲法法院法官，但擱置另外一人，達成國會在野陣營的部分訴求，即在憲院對尹錫悅總統彈劾案做出裁定前，補齊該院九名法官中的三名缺額。

崔相穆在國務會議說，他決定任命最大在野黨共同民主黨推薦的鄭桂先，以及執政黨國民力量黨推薦的趙漢暢擔任憲院法官。但他暫不會任命另一名在野黨推薦的馬恩赫，待各黨達成共識再行任命。

崔相穆說，這次任命決定是鑒於必須盡快終結政治不穩定和社會衝突，並阻止經濟和人民生活的可能危機。

不過，崔相穆此舉引發朝野抨擊。執政黨人民力量黨說，由於前任代理總統、總理韓悳洙拒絕任命憲院法官遭在野勢力彈劾，崔相穆迫於壓力才退讓。一名南韓總統府官員對韓聯社說，崔相穆是代理總統，任命憲院法官已逾越職權，「可能激化政治衝突，令人遺憾」。

最大在野黨共同民主黨則說，總統對國會提出的憲院法官人選沒有裁量權，只能直接任命，崔相穆應立即任命第三位憲院法官。

韓聯社也指出，崔相穆主持的國務會議還批准一項動議，要求南韓國會對事涉尹錫悅戒嚴風波的「內亂獨檢法」，以及尹錫悅夫人金建希所涉弊案相關的「金建希獨檢法」進行再議，等同否決這兩項法案。

這兩項獨檢法將被退回國會。共同民主黨對此表示遺憾，表示將盡快安排重新表決。該法要獲得通過，需現任議員過半出席且出席議員三分之二以上贊成，否則該法案將自動作廢。

前述兩項法案十二日在共同民主黨主導下獲國會通過；內亂獨檢法案要求獨立檢察官調查尹錫悅三日戒嚴事件疑點，金建希獨檢法案則要求獨立檢察官調查金涉及的操縱股價案等。