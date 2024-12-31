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馬來西亞首相安華元旦賀詞 肩負引領東南亞重大責任

中央社／ 吉隆坡31日專電

馬來西亞明年將擔任東協輪值主席國，首相安華今晚發表2025年元旦賀詞強調，馬來西亞將肩負起引領東南亞的重大責任，確保東協公平地共享繁榮，不讓任何群體或地區排除在外。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，安華（AnwarIbrahim）認為，當前全球局勢的複雜性需要東南亞國家協會（ASEAN）開創新的角色與方向。

他表示，馬來西亞的目標是確保東協能公平地共享繁榮，不讓任何群體或地區排除在外。這對馬來西亞來說是一項重大責任，必須讓整個團隊團結並凝聚力量，確保永續發展。

對於明年擔任東協輪值主席國，安華說，馬來西亞不僅要履行主席國責任，馬來西亞人民也要堅持追求卓越的原則，尋找實踐方法和途徑，強化國家團結。

另外，在國內議題方面，他認為，馬來西亞要提升政府治理效能，根除資金外流和貪腐，如此才能獲得作為主權獨立且負責任國家的尊重。

馬來西亞明年元月1日正式擔任東協輪值主席國，東協輪值主席國寮國今年10月間在峰會閉幕儀式中將輪值主席國職位移交馬來西亞。這也是繼2015年之後，馬來西亞再度成為東協輪值主席國。

安華於2022年底就任首相，除致力政治穩定，也積極拚經濟，共赴22個國家進行39次官方訪問與工作訪問。

東協 東南亞 馬來西亞

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