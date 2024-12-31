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戒嚴令+彈劾案 南韓「政」盪全因此悲劇而按暫停鍵

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓政局持續混亂，2024年12月29日更發生濟州航空重大空難事故，代理總統崔相穆宣布為期一周的哀悼期，國內政黨也暫擱政爭，表示哀悼。歐新社
南韓政局持續混亂，2024年12月29日更發生濟州航空重大空難事故，代理總統崔相穆宣布為期一周的哀悼期，國內政黨也暫擱政爭，表示哀悼。歐新社

南韓近幾周政局陷入一團混亂，先是一紙突如其來的戒嚴令，接著引爆對總統和代理總統的彈劾，但2024年12月29日發生濟州航空重大空難事故，代理總統崔相穆宣布為期一周的哀悼期，國內政黨也暫擱政爭，表示哀悼。

彭博資訊報導，濟州航空一架客機降落時撞上機場圍牆後爆炸起火，造成179死，是全球六年來最慘空難。代理總統崔相穆，上任第二日便帶領緊急救援行動，並宣布為期一周的國家哀悼期至元月4日。反對黨共同民主黨也取消國會質詢，訪視空難現場。

南韓國會議長禹元植在空難發生後，召開少見的跨黨派會議。會中，執政黨國民力量黨臨時領導人權寧世對在野黨領袖李在明和禹元植承諾，執政黨將在國會致力推動對空難事故的因應措施。

禹元植敦促政治人物聚焦本分，將司法議題交付法庭處理。李在明則表示，盼與執政黨攜手緩解對南韓經濟和市場施壓的政治不確定性。

南韓政黨目前雖暫擱政爭，國內政治風險猶在。南韓法院在2024年12月31日已正式批准總統尹錫悅的逮捕令，是南韓現任總統首例。此外，代理總統崔相穆的責任日增，也加深外界對南韓政府能否有效運作的疑慮。

南韓也將面臨川普新政府及其保護主義政策。受到內需不振和出口疲軟的影響，南韓經濟在戒嚴之亂前就開始放緩。彭博經濟估計，2025年南韓經濟成長率將由2024年的2.1%降至1.6%。

韓元兌美元也貶至2009年來最低點，分析師認為，原因來自美元強勢且南韓政治動盪所引發的市場負面情緒。

南韓 空難

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