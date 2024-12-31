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2025年迎百歲生日 大馬前首相：與國家走過歷史關鍵時刻

中央社／ 吉隆坡31日專電

馬來西亞前首相馬哈地明年中將滿百歲，他今天發表2025年元旦賀詞強調，一個世紀是一段漫長的時間，他很幸運能與國家共同走過歷史中的關鍵時刻。馬哈地並祝馬來西亞人民新年快樂。

99歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）從去年迄今雖多次進出國家心臟中心接受治療，但仍積極活躍於社群媒體表達對時局觀察與評論。他是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相。

他今天再於社群媒體平台臉書（Facebook）貼文表示，從青年時代至今，非常有幸能為國家的福祉而奮鬥與工作，也立志成為一個堅守崇高價值觀的馬來西亞人，堅守原則，相互尊重，遵守法律和國家憲法。

馬哈地指出，他於明年年中將屆滿100歲，「如果依然健在，這將是一段漫長且充滿挑戰的旅程」。

他說，馬來西亞曾經被殖民，遭受侵略與統治，把土地交給外國，再陷入被殖民命運，大馬也為了爭取獨立奮鬥，獨立後再經歷戰爭並努力發展。

馬哈地強調，國家能夠成功的原因是人民自我認同、奮鬥精神、尊嚴，以及不願為任何理由出賣國土與民族的榮譽。

社群媒體 馬來西亞 馬哈地

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