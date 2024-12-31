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國際反貪組織公布「2024年度貪腐人物」是阿塞德 5國官商也入列

中央社／ 雅加達31日專電
敘利亞前總統阿塞德2019年資料照。美聯社
敘利亞前總統阿塞德2019年資料照。美聯社

跨國民間媒體組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」公布2024年度貪腐人物為敘利亞前總統阿塞德。另外，印尼前總統佐科威、肯亞總統魯托等5人也入選。這項結果是由調查記者、反貪專家及學者等人選出。

曾踢爆多起國際弊案的跨國民間媒體組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（Organized Crime and CorruptionReporting Project, OCCRP）30日在網站公佈2024年度貪腐人物，為敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

「組織犯罪與貪腐舉報計畫」自2012年以來，每年都會選出在世界各地涉及組織反罪及政治腐敗，造成嚴重破壞的人。決選結果是由民間、學術界和新聞界的專家學者組成的評審團所選出。

2024年度貪腐人物是阿塞德，進入決選名單的還包括肯亞總統魯托（William Ruto）、印尼前總統佐科威（Joko Widodo）、奈及利亞總統總統提努布（BolaTinubu）、孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）和印度大亨阿達尼（Gautam Adani）。

「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站指出，進入2024年度貪腐人物決選的前5名是該組織向讀者、記者、年度人物評審徵求提名，獲得最高票數的5人。

該名單公佈後，引發印尼媒體大篇幅報導，因前總統佐科威上任以來，相當重視掃除貪腐，反貪是他任內的重要課題。

時代報（Tempo）報導，佐科威對此回應表示，須證明「腐敗」的內容為何，他笑著向媒體說：「最為腐敗？是貪了什麼？要提出證明。」

他指出，目前有許多針對他的誹謗、惡意陷害及指控，卻沒有任何證據。

佐科威說：「人們可以使用任何工具，利用非政府組織、政黨或民間組織來提出指控，製造邪惡的論述，做出邪惡指控。」

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）則詳細介紹「組織犯罪與貪腐舉報計畫」組織，並指出，該組織成立以來，已迫使逾700名世界各國的官員下台或停職。

根據報導，佐科威過去所屬政黨、民主奮鬥黨（PDIP）表示，該報告可作為印尼肅貪委員會（KPK）、警方和檢察官等執法人員的參考資料。

民主奮鬥黨發言人谷圖爾（Guntur Romli ）說，印尼肅貪委員會也可以與「組織犯罪與貪腐舉報計畫」合作，對佐科威進行調查。

佐科威自2月大選後就與民主奮鬥黨分裂，12月中被政黨指控濫權、破壞法治及違紀而遭開除黨籍。

印尼 奈及利亞 孟加拉 敘利亞 阿塞德

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