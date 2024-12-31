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南韓政壇動盪 代理總統新年致詞籲國家和諧與團結

中央社／ 首爾31日綜合外電報導

韓國總統尹錫悅實施短命戒嚴後遭國會彈劾，引發空前政治危機，韓國代理總統崔相穆今天在新年致詞中，呼籲國家和諧與團結，並請求民眾信任政府。

路透社報導，韓國代理總統、同時也是副總理兼企劃財政部部長的崔相穆在新年致詞書面聲明中表示，「大韓民國面臨空前嚴峻情勢」，包括全球貿易、外交和安全，以及國內政治不確定性等變化。

他強調：「政府將盡最大努力穩定國防、外交、經濟和社會等各領域的國家事務，確保民眾可以感到安心。」

尹錫悅突頒布緊急戒嚴，遭國會表決通過要求解除。他遭國會彈劾，總統職務一度由總理韓悳洙暫代，但韓悳洙因拒絕任命3名法官以填補憲法法院的空缺，也遭到國會彈劾，之後由崔相穆代理總統，成為韓國2週內的第2位代理總統。

身兼多職，不但擔任代理總統和代理總理，同時也是副總理兼企劃財政部部長的崔相穆，在濟州航空客機29日失事釀179死的韓國境內最慘重空難後，也負起領導部長級中央災害控制團隊的責任。

崔相穆說，政府將為國家和諧與團結努力，並誓言和朝野政治人物，以及社會領袖密切溝通，並請求國民和企業信任政府。

崔相穆表示，美國總統當選人川普（DonaldTrump）明年1月就職後，韓美聯盟仍將堅定不移，同時政府已準備好快速因應任何國外事務、安全或貿易議題。

在經濟方面，崔相穆表示，政府將適時推出對小型企業和自營商的援助措施，以提振內需，同時將與相關單位密切合作，確保金融和外匯市場穩定。

尹錫悅

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