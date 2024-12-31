南韓代理總統任命2憲院法官 要求再議尹錫悅夫婦獨檢法

韓聯社報導，南韓代理總統崔相穆31日任命兩名憲法法院法官，達成國會在野陣營的部分訴求，即在憲院對尹錫悅總統彈劾案做出裁定前，補齊該院9名法官中的3名缺額。

崔相穆在國務會議說，他決定任命最大在野黨共同民主黨推薦的鄭桂先，以及執政黨國民力量黨推薦的趙漢暢擔任憲院法官。但他暫不會任命另一名在野黨推薦的馬恩赫，以待朝野各黨達成共識再行任命。

崔相穆說，這次任命決定是鑒於必須盡快終結政治不穩定和社會衝突，並阻止經濟和人民生活的可能危機。

但韓聯社也指出，崔相穆主持的國務會議也批准一項動議，要求南韓國會對事涉尹錫悅戒嚴風波的「內亂獨檢法」，以及尹錫悅夫人金建希所涉弊案相關的「金建希獨檢法」進行再議。

前述兩項法案12日在共同民主黨主導下獲國會通過；內亂獨檢法案要求獨立檢察官調查尹錫悅3日戒嚴事件相關疑點，金建希獨檢法案則要求獨立檢察官調查金建希涉及的操縱股價案等。