石破茂少數執政 日媒分析2025年三大難題

日本首相石破茂率領的自民黨未能在眾議院取得過半席次，日媒分析，少數執政將在2025年為石破帶來三大難題。另外，石破展望2025年時說，「明年將成為歷史性關鍵的一年」。

自民黨在10月舉行的眾議院大選所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上聯合執政的公明黨席次後也不過215席，未能達過半數的233席，日本政局呈現「各黨不過半」。

日本電視台（Nippon TV）分析指出，2025年將有三大難題等著石破，分別是總預算案、不信任案及參議院改選。

首先就是跟國民生活重大相關的新年度中央政府總預算案，能不能在本年度結束前、也就是2025年3月底前獲參議院審議通過，這對石破來說是最重要的課題。

如果3月底前要獲參議院通過，回推時程至少要在2月底前送出少數執政的眾議院。因此，最大在野黨立憲民主黨一名幹部說，「2月將是（朝野）攻防最激烈的時間點」；石破身旁人士也說，「最重要的時間點就是2月底」。

第二道難題就是6月底的「國會會期末」，預料在野黨將針對少數執政黨強化攻勢，甚至不排除提出內閣不信任案。一名在野黨幹部說，「不信任案將不是牽制，提出之際就是石破政權垮台之時」。

第三道難題是可能在7月下旬舉行的參議院改選。即使石破政權順利度過國會會期內的挑戰，接下來的參議院改選結果將成為石破未來執政的關鍵。一名自民黨中堅議員說，「依目前的情況無法迎戰參議院改選」，對屆時選戰的嚴峻程度表達出危機感。

至於石破要如何因應如此嚴峻的狀態，一名政權幹部說，「重點在於盡可能不製造對立、不引發問題，以穩妥的方式去處理」，認為石破保持謙虛態度很重要。

不過，曾任閣員的人士則說，「政績都被在野黨拿走了，必須發起反攻」。有關反攻戰略，一名政權幹部認為，石破應該在明年國會新會期致力過去不斷強調的「防災對策」及「地方創生」，展現出首相的領導能力會比較好。

富士新聞網報導，石破今天上電視節目時說，每年都很不容易，「但我覺得明年應該會成為真正的歷史性關鍵一年」。

展望2025年，石破除指出包括美國總統換人等國際情勢外，還表示「在經濟運作上也會出現相當變化」。

被問到首相工作是否很辛苦，石破說，壓力確實很大，但抱怨也沒用，「如果首相老是在說很辛苦，大家也輕鬆不起來，很抱歉」。