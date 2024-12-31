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越南水力發電廠工安事故 鷹架倒塌3死2失蹤

中央社／ 河內31日專電

越南崑嵩省得美1號水力發電廠今天早上發生一起工安事故，工人在為水壩灌水泥時鷹架突然倒塌，造成現場5名工人死傷，目前已經找到3具遺體，另外兩人仍下落不明。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，崑嵩省（KonTum）消息人士證實，當地一座水力發電廠工程發生重大職災。

根據報導，今天早上當工人開始為得美（DakMi）1號水力發電廠的溢洪道灌水泥時，鷹架突然倒塌，導致4名工人墜落並波及1名在下方工作的人員。

截至今天中午，搜救單位已經找到3具遺體，並繼續尋找另外兩名掉入土石堆中的工人。5名工人年齡介於20至30歲。當局正在調查與釐清事故發生的原因。

工人 遺體

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