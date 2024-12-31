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菲律賓中部外海貨船沉沒 1死2失蹤

中央社／ 馬尼拉31日綜合外電報導

菲律賓海岸防衛隊今天表示，1艘懸掛菲律賓國旗的貨船在菲律賓中部一座島嶼外海沉沒，造成1名船員死亡、另有2人失聯

海岸防衛隊站指揮官阿馬伊（Bryhl Amay）告訴法新社，這艘貨船昨天在薩馬島（Samar Island）外海的聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）遭滔天巨浪拍打翻覆，行經當地的船隻連夜救起15名船員中的11人。

在海中漂浮超過25個小時後，另1名船員在今天黎明前游到聖胡安（San Juan）小島岸邊。阿馬伊又說，漁民在比里島（Biri）外海打撈到另1名船員的遺體。

阿馬伊說，搜尋兩名失聯者的行動今天仍在進行中。

這艘貨船當時載著24噸的水泥，從菲律賓中部的宿霧島（Cebu）駛往薩馬島。

這位官員不願立即提供這艘沉船的其他細節，一個追蹤網站稱這艘貨船建於1993年，是1艘載重199噸重的普通貨船。

失聯 菲律賓

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