盤點2024年10大航空事故…年初日客機撞海保機 年末濟州航空失事179死

2024歲末年終之際，國際發生兩起重大空難，先是亞塞拜然航空客機遭俄羅斯射擊墜落，造成38人罹難，又在29日發生南韓濟州航空重大空難，導致179人喪生。而今年初發生在日本羽田機場的飛機相撞事件，當時也是震撼國際。路透也在今年最後一天盤點2024年十大重大空難，由輕至重的嚴重程度依序如下：

新加坡

新加坡航空一架波音777-300ER、編號SQ321客機，機上載有211名乘客與18名機組人員，5月21日由倫敦飛往新加坡途中，因遭遇高空亂流，機身嚴重晃動，導致1名英國及乘客心臟病發喪命，另有30人受傷，其中7人受到重傷。

日本

今年1月2日，日本航空一架空巴A350-941型飛機與海保廳飛機載羽田機場相撞，兩架飛機均起火燃燒，海保機上5人罹難，機長逃過一劫但身受重傷；日航客機上379人則全數脫困。

加拿大

澳洲礦業巨頭力拓（Rio Tinto）外包西北航空載運礦工的小型飛機，1月23日從前往遠北地區史密斯堡途中墜毀，造成4名乘客與2名機組人員罹難，僅有1人生還。

伊朗

伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日從亞塞拜然返回伊朗的直升機墜毀山區，機上所有乘客，包括萊希、時任外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）與隨行人員悉數喪生。

泰國

泰國8月22日發生一起輕型飛機墜毀意外，編號TFT209、Cessna Caravan C208B型飛機，原定由曼谷飛往達叻省（Trat），但途中與機場控制塔失去聯繫，最終被發現墜毀北柳府，機上2名機師、7名乘客共9人全數罹難，死者包括5名中國公民。

馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）6月10日搭乘軍機前往北部參加葬禮，途中遇到惡劣天氣，降落失敗後失聯。後續馬拉威軍方證實，已發現墜落的飛機，包括齊里瑪在內機上10人全部罹難。

尼泊爾

尼泊爾太陽航空（Saurya Airlines）一架龐巴迪CRJ-200客機，並未搭載旅客，而是載有17名技術人員和2名機組人員，原定7月27日從加德滿都飛博卡拉國際機場，但是飛機起飛時衝出跑道起火，造成18人死亡，僅1名機師生還。

哈薩克

亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架載有67人的客機，12月25日原定從亞塞拜然首都巴庫飛往俄羅斯城市格羅茲尼，卻在途中偏離航線，墜毀於哈薩克西部的阿克套市附近，機上38人罹難、29人生還。事後俄羅斯總統普亭對事件表達哀悼，亞塞拜然總統阿利耶夫則稱是遭到俄羅斯防空射擊受損，並要求認罪賠償。

巴西

巴西沃帕斯航空（Voepass Linhas Aéreas）一架ATR 72雙引擎螺旋槳客機，8月9日墜毀維涅杜市，機上62人全數罹難。

在另一起事故中，一架小型私人飛機，雙引擎派珀PA-42-1000型，載有10人，在12月22日墜毀在巴西南部旅遊城市格拉馬多市中心的商店，機上所有人死亡，並造成地面17人受傷。

南韓

南韓濟州航空一架波音737-800型客機，29日降落務安國際機場時失事，造成機上179人罹難，僅2名機組人員生還。