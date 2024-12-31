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日本北海道持續降雪 新千歲機場取消42個航班

中央社／ 東京31日綜合外電報導

今天是日本除夕夜，但北海道從道央到道南等大範圍地區受到持續降雪影響，至少造成新千歲機場起降的42個航班被迫取消，不少民眾必須改搭其他交通工具才能返鄉過年。

日本北海道放送（HBC）及北海道電視台（HTB）報導，日本氣象協會表示，受到低氣壓通過北海道南側影響，部分地區風雪持續增強。目前預測新千歲機場附近降雪將持續到中午過後，接下來可能有更多航班被取消。

北海道各地從今天傍晚到明天止，都須留意大雪或暴風雪對交通帶來的衝擊。

在歲末年終湧現搭機人潮的新千歲機場，今天上午8時已有42個航班面對惡劣天候等決定取消。要返回宮城縣過年的旅客說，可能改搭電車，「我想會多花點時間」。

要前往山形縣的旅客說，目前開往仙台的渡輪還有空位，所以會搭渡輪回家。

來自沖繩縣的觀光客說，自己帶著小孩又沒有空位，「早知道應該昨天就回家」；另一名同樣要返回沖繩的旅客說，很高興能看到雪，但沒想到會變成回不了家，「不知如何是好，可能在機場過夜吧」。

北海道 新千歲機場 日本 航班

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