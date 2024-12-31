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蕭茲新年演說：德國未來在公民手中非社交媒體決定

中央社／ 柏林31日專電
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在新年演說中呼籲德國人，不要在選舉中受到外部影響，「德國的未來取決於你們公民，而非社交媒體業主來決定」。路透
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在新年演說中呼籲德國人，不要在選舉中受到外部影響，「德國的未來取決於你們公民，而非社交媒體業主來決定」。路透

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）發表支持德國極右翼政黨言論引發熱議。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在新年演說中呼籲德國人，不要在選舉中受到外部影響，「德國的未來取決於你們公民，而非社交媒體業主來決定」。

2025年在即，德國總理發表新年演說是一項傳統。蕭茲在演說中提及近來德國時局艱困，以及一週前在馬德堡（Magdeburg）發生的耶誕市集襲擊事件，呼籲德國人更要保持團結與信心，共同面對2025年。

蕭茲承認，德國面對經濟挑戰，生活成本變昂貴，許多人對俄羅斯向烏克蘭發動襲擊戰爭的焦慮感升高，基於這些擔憂也難怪很多人質疑德國的未來；然而，「我們的凝聚力使我們強大」，德國不應受任何人瓜分。

德國國會選舉將在明年2月23日舉行。蕭茲表示，他發現網路上明顯有謠言，並且試圖藉此影響選舉。「觀點越極端，關注度就越高」。蕭茲說，喊得最大聲的那個並不能藉此決定德國接下來的發展，而是那些理性正派的絕大多數。

蕭茲也提及馬德堡耶誕襲擊事件。他說，事件發生後短短幾分鐘，網路上開始流傳謠言，經過查證很多內容都不是真實的，「這些會分裂並削弱我們，這些對我們國家不利」。

蕭茲也感謝馬德堡的救難人員們的專業表現，「我們不是一個彼此對立的國家，也不是彼此爭出頭的國家，而是一個彼此團結國家」。

馬斯克近日接續發表支持德國另類選擇黨（AfD），稱讚該黨是德國最後的希望火花等涉及選舉言論，在德國引發跨黨派批評。

德國基民黨（CDU）總理候選人梅爾茨（FriedrichMerz）批評馬斯克的做法具侵入性且自以爲是。他對德國芬克媒體集團（Funke Media Group））媒體表示，「我不記得歷史上曾經有西方民主國家如此干涉友好國家選舉的前例」。

社民黨（SPD）主席埃斯肯（Saskia Esken）表示，「民主阻礙（馬斯克）他的路」，員工權利等問題影響他在德國的業務，也因此他企圖造成煽動。

德國 蕭茲 馬斯克

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