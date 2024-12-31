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瑞士國際航空機艙冒煙迫降 1機組人員傷重不治

中央社／ 日內瓦30日綜合外電報導
瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）。 路透
瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）。 路透

瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）今天表示，一架班機日前因機內冒煙被迫緊急降落，一名機組人員今天在醫院宣告不治。

法新社報導，這架載有74名乘客和5名機組員的空中巴士（Airbus）A220-300客機，12月23日從羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）飛往瑞士蘇黎世（Zurich）時，因發動機出現問題，駕駛艙和客艙冒煙，不得不在奧地利格拉茨（Graz）迫降。飛機安全降落。

隸屬德國漢莎航空（Lufthansa）的瑞士國際航空在聲明中表示：「我們懷著最深切的悲傷和遺憾報告，我們一名年輕同事週一在格拉茨的醫院去世。」

瑞士國際航空執行長費林格（Jens Fehlinger）表示，公司感到震驚和悲傷，「我們為親愛的同事辭世感到悲痛，我們的心與他的家人同在」。

飛機緊急降落後，一名機組人員被直升機送往格拉茨一家醫院，並住進加護病房，另一名機組人員也被送往醫院。

所有乘客均已疏散，其中12人接受醫療救治。瑞士國際航空今天表示，所有入院的乘客之後都已出院。

瑞士國際航空指出，調查重點聚焦在發動機等飛機機械零件，以及機組人員防護呼吸設備的使用情況等等。

瑞士 航空業

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