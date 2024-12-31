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日參議員足立敏之在馬爾地夫度假喪命！浮潛溺斃 享壽70歲

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本自民黨參議員足立敏之27日在馬爾地夫浮潛溺斃，享壽70歲。取自臉書
日本自民黨參議員足立敏之27日在馬爾地夫浮潛溺斃，享壽70歲。取自臉書

日本自民黨參議員足立敏之25日趁著耶誕假期和家人一同到馬爾地夫度假，未料27日在當地浮潛時失蹤，最終溺斃身亡，享壽70歲。

日本新聞網報導，足立敏之事務所30日表示，足立敏之和家人前往馬爾地夫旅遊，25日出發，原定30日返國，但是27日卻在浮潛時失蹤。

救護人員將他尋獲後隨即送往醫院搶救，但足立敏之仍宣告不治，最終確認死因為溺斃，而他身上沒有其他外傷。

足立敏之的遺體仍留在當地，相關程序仍在辦理中，由於遺體尚未返日，因此守靈、告別式等儀式也還未確定。

富士新聞網報導，足立敏之出生於兵庫縣西宮市，畢業自京都大學工學部交通土木工學科，之後進入政府服務。曾在日本政府國土交通省（簡稱國交省）任職，2016年首度當選參議院比例代表選區的議員，目前處於第二任期。

日本 溺水 議員 馬爾地夫

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