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日本70歲參議員足立敏之溺斃 在馬爾地夫浮潛遇難

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日本自民黨籍70歲參議院議員足立敏之。圖擷自NHK
日本自民黨籍70歲參議院議員足立敏之。圖擷自NHK

日本自民黨籍70歲參議院議員足立敏之本月27日在馬爾地夫浮潛時失蹤，後來被尋獲並送醫治療，仍宣告不治，死因為溺斃，身體並無外傷。

日本TBS電視台報導，足立的事務所昨天宣布上述消息。他本月25日與家人從日本出發前往馬爾地夫，原定30日返回日本。

日本富士新聞網（FNN）報導，足立返回日本的手續仍在辦理中，守靈、告別式等相關儀式的時間仍不確定。

足立曾在日本政府國土交通省（簡稱國交省）任職，2016年首度當選參議院比例代表選區的議員，目前處於第二個任期。

日本 溺水 議員 馬爾地夫

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