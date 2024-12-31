日本70歲參議員足立敏之溺斃 在馬爾地夫浮潛遇難
日本自民黨籍70歲參議院議員足立敏之本月27日在馬爾地夫浮潛時失蹤，後來被尋獲並送醫治療，仍宣告不治，死因為溺斃，身體並無外傷。
日本TBS電視台報導，足立的事務所昨天宣布上述消息。他本月25日與家人從日本出發前往馬爾地夫，原定30日返回日本。
日本富士新聞網（FNN）報導，足立返回日本的手續仍在辦理中，守靈、告別式等相關儀式的時間仍不確定。
足立曾在日本政府國土交通省（簡稱國交省）任職，2016年首度當選參議院比例代表選區的議員，目前處於第二個任期。
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