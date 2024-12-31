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波羅的海電纜受損 歐盟歸咎俄羅斯影子艦隊

中央社／ 柏林30日專電

波羅的海海底電纜疑遭破壞攻擊而受損，歐盟首次將矛頭指向俄羅斯影子艦隊。歐盟外交與安全事務代表兼歐盟執行委員會副主席卡拉斯今在德媒專訪中表示，這些企圖在波羅的海的破壞行動都不是個案，是弱化歐洲基礎設施的聯合行動。

卡拉斯（Kaja Kallas）對德國世界報（Welt）表示，俄羅斯影子艦隊是指俄羅斯為了規避西方對烏克蘭戰爭做出有關制裁，而使用的非正式船隻。這些船隻對環境造成威脅，也透過運輸石油，資助俄羅斯攻打烏克蘭戰爭的資金。

卡拉斯表示，自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，在歐洲發生的破壞行動案件數量有所增加，俄羅斯負有責任，呼籲美國總統當選人川普（Donald Trump）繼續維持拜登時期對烏克蘭的援助。這些船隻現在涉嫌展開破壞行動，歐盟現在將採取更有力措施應對這些船隻帶來的風險。俄羅斯船隻得承擔環境污染與逃避制裁的責任。

耶誕節（25日）中午，一條連接愛沙尼亞和芬蘭兩國長約170公里的海底電纜線EstLink 2電力連結中斷。芬蘭調查人員監測到一艘懸掛著庫克群島旗幟的油輪「鷹S」（Eagle S），在領海區接近電纜線受損位置。

在調查人員登船與船員進行交談後，調查人員發現該船左錨不在錨鏈上。芬蘭海關指出，這艘在南太平洋庫克群島註冊的油輪，屬於俄羅斯影子艦隊。芬蘭當局在海底發現一條幾公里長的可疑拖痕，錨至今尚未尋獲。「鷹S」目前停靠在赫爾辛基東部的錨地。

對此，歐盟首次將在歐洲增加的破壞行為歸咎於俄羅斯影子艦隊。德國國防部長貝爾伯克（AnnalenaBaerbock）也對俄羅斯影子艦隊表示震驚。她認為類似事件可能會再發生，這是對所有人的緊急警鐘。

根據德國經理人雜誌（Manager Magazin）指出，莫斯科長期受責依賴所有權結構不透明的船隻，這些船隻不屬於西方航運公司所有，也不由西方保險公司承保，透過改變航行旗幟來運輸和隱藏出口產品。此類船隻目前數量多達百艘。

此外，卡拉斯也在世界報專訪中對美國政府喊話，呼籲川普執政後繼續對俄羅斯採取自信和強硬的行動。

她說，「對烏克蘭的援助不是施捨，而是我們所有人對安全的投資」。如果美國對俄羅斯採取強硬立場，將避免與中國間的不快，「對烏克蘭的支持省去美國人未來的衝突」。

卡拉斯表示，「我們應該討論如何利用透過部分或全部凍結俄國資產來強化烏克蘭」，俄羅斯應該為造成的損失買單；來自基輔的賠償要求也是正當的。透過採取新的方法可望提供烏克蘭更大財政援助。

俄羅斯 歐盟 電纜

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