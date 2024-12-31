尹錫悅3度抗傳遭聲請逮捕令！南韓法院批准了
南韓總統尹錫悅因涉叛亂罪而遭停職，至今已3度拒絕接受高級公職人員犯罪調查處傳喚，南韓戒嚴聯合偵查組（聯偵組）30日向法院申請逮捕令，南韓法院於31日正式批准，是南韓現任總統首例。
由南韓警方、國防部及反貪腐機構「高級公職人員犯罪調查處」（CIO）共同組成的聯合調查小組，曾於18日、25日、29日3次要求尹錫悅以嫌疑人身分出庭接受調查，形式包括郵件、專人送達、電子公文等，卻遭無視，促使CIO向首爾西區地方法院聲請逮捕尹錫悅。
尹錫悅的委任律師尹甲根（音譯）則主張，反腐機構無權調查叛亂罪，稱逮捕令「不正當」。
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