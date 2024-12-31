伊朗逮捕義大利女記者 擬交換釋放無人機專家

伊朗當局30日證實逮捕一名義大利女記者沙拉（Cecilia Sala），但未說明具體犯罪細節。義大利媒體報導，伊朗盼藉此與義國政府「換囚」，交換釋放一名被美國通緝而在義大利機場遭逮的伊朗無人機專家。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，伊朗當局的外國媒體部門30日發布訊息指稱，義大利女記者沙拉12月13日持記者證抵達伊朗，19日因「違反伊斯蘭相關法令」被捕，全案正調查中。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，沙拉已被拘禁10多天，伊朗官方沒有任何具體的指控罪證內容，因為伊朗其實是想把沙拉當「籌碼」，交換釋放伊朗籍的無人機專家阿貝迪尼（Mohammad Abedini-Najafabad）。阿貝迪尼12月16日因美國政府通報，在義大利米蘭機場遭逮，正等候被引渡到美國受審。

晚郵報指出，伊朗外交部副部長賈拉爾薩德（VahidJalalzadeh）已向義大利駐伊朗大使阿瑪戴依（PaolaAmadei）私下討論換囚的可能性。

報導指出，伊朗當局同時已向義大利政府提出正式抗議，要求釋放伊朗工程師阿貝迪尼。目前米蘭法院正等待完成將他引渡到美國的程序，美國麻薩諸塞州（Massachusetts）聯邦法院擬對他提出多項控訴罪名，包括涉入集團犯罪、違反進出口法規、支持恐怖組織等。

報導指出，伊朗當局期待透過釋放沙拉，換取阿貝迪尼不會被引渡到美國受審，只要義大利裁定不引渡阿貝迪尼到美國，阿貝迪尼將立刻獲釋，得以返回伊朗或他擁有居留權的瑞士。裁定是否引渡阿貝迪尼的權力屬於米蘭法院，最終取決於義大利司法部長。

報導稱，義大利可能的折衷做法之一，是讓阿貝迪尼以限制住居方式軟禁，但義大利先前已有慘痛案例，將美國要求引渡的俄羅斯軍火犯烏斯（ArthemUss）改以居家監禁，結果烏斯在2023年3月擺脫電子腳銬逃跑，此事讓美國非常憤怒，裁定讓烏斯居家監禁的義大利法官也因此案受到紀律處分。

報導指出，美國近日已特別向義大利政府發送一份文件，強調阿貝迪尼有極高的逃亡風險，因此難以軟禁取代引渡。

報導分析，另一個可能做法是由義大利司法部長直接下令撤銷引渡，2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，義大利曾以此方式拒絕俄羅斯的要求，免於引渡一位烏克蘭人士到俄羅斯受審。

不過報導指出，拒絕向俄羅斯引渡烏克蘭人，和拒絕向美國引渡伊朗人是完全不同狀況，美國是義大利在國際主要的盟友，義大利必須十分關注美國的反應，因此近日義大利除需密集與伊朗交涉，羅馬也必須與華府緊密聯繫，試圖化解這個換囚難題。