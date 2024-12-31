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南韓法院若發拘票 總統特勤恐攔阻 警方沙盤推演

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

南韓聯偵組卅日零時向法院聲請對總統尹錫悅的拘票。韓媒報導稱，通常聲請當天，法院就會做出決定，但由於對象是現任總統，茲事體大，有可能要到卅一日上午才有結果。

尹錫悅官邸位於首爾龍山區漢南洞，因此聯偵組向地緣的首爾西部地院聲請簽發對他的拘票。惟南韓過去從未有過對現任總統聲請拘票的先例，法院也還需釐清聯偵組有無調查權，故外界預料可能難以很快就有結果。

對相當於我國總統府警衛室的南韓總統警護處特勤人員，可能阻擋警方持拘票，對尹錫悅進行扣押和搜索，聯偵組中的警察廳國家偵查本部特別偵查團指稱「沒理由不執行」，將沙盤推演各種狀況預做準備。

韓國外國語大學法學教授李昌玄表示，這次對象是總統當然有所不同，但通常只要聲請拘票，「百分之九十八的機率都會簽發」，除非已與犯罪嫌疑人就到案與否達成協議。

然而，南韓法律規定，可能攸關軍事機密的場所，不得在未獲負責人同意下逕行查封或搜索。若法院簽發拘票，外界咸認為尹錫悅不太可能自願就範，在憲法法院大法官對其彈劾案做出成立的判決前，他仍具總統身分。屆時一旦聯偵組對他動用強制力，與特勤人員間甚至恐爆發肢體衝突。

對此，國民力量黨國會副黨鞭朴亨修卅日建議聯偵組和尹錫悅的總統辦公室能進行協調，好讓他自行、主動到案，以免若真的發生前述衝突，造成南韓的國家形象掃地。

尹錫悅親信兼其律師石東炫日前則指稱，尹錫悅認為，目前接受調查機關約談的條件「尚未成熟」，該先應對憲法法院的彈劾案審理。

南韓 尹錫悅 特勤人員

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