南韓首例 尹錫悅3度抗傳 遭聲請拘票

南韓戒嚴聯合偵查組（聯偵組）卅日零時，向首爾西部地方法院聲請對總統尹錫悅簽發拘票。這是南韓史上首次對現任總統聲請採取強制措施。

由南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處、CIO）、警察廳國家偵查本部特別偵查團和國防部調查本部合組的聯偵組以涉嫌帶頭發動內亂與濫權妨礙他人行使權利為由，已三度（十八日、廿五日及廿九日）傳喚尹錫悅接受調查，但他均未做出任何回應。

尹錫悅律師尹甲根則主張，據「公調處法」，內亂罪並非該處的直接搜查對象，聯偵組無權調查內亂罪，聲請簽發拘票屬違法行為，法院應予以駁回。

尹甲根並在卅日下午一時半至二時（台灣時間同日中午十二時半至下午一時）就聯偵組聲請簽發拘票，向該地院提交意見書。對尹錫悅三至四日實施緊急戒嚴令，尹甲根指稱尹錫悅並未以排除國家權力或擾亂憲政秩序為目的發起暴動，不存在犯罪嫌疑，宣布戒嚴則是他身為總統行使憲法賦予的權力。

尹甲根強調，尹錫悅十二月三次未回應公調處的傳喚皆有「正當理由」，絕非抗傳。由於各個調查機關本月在短期內不斷傳他，又未先溝通協調對現任總統的人身安全或警衛等問題，因此恕難回應這些機關的傳喚。

南韓憲法第八十四條規定，總統除了犯內亂罪及外患罪，任內不受刑事訴追。法院主要將審查聯偵組認為尹錫悅涉嫌犯罪的事由是否妥當，以及他是否無正當理由拒絕到案接受訊問，再決定簽不簽發拘票，一經簽發，在七天內都有效。法院還將審查以公調處為主的聯偵組有無權力偵辦內亂罪案。

韓媒報導稱，由於尹錫悅迴避調查並在憲法法院審理他的彈劾案時採拖延策略，執政黨國民力量黨內明顯瀰漫不知所措的氣氛。

尹錫悅三度抗傳後，聯偵組聲請拘票，這使國民力量黨陷入尷尬，因為該黨一直批評官司纏身的最大在野黨共同民主黨代表（黨魁）李在明拖延訴訟。對聯偵組聲請拘票，國民力量黨國會發言人朴琇民卅日只說「（本黨）沒有立場」。該黨一位國會幹部坦言，「我們還能說什麼？只能靜觀（尹案的調查與審判）其變」。

考量到國民力量黨及保守派的政治前景，黨內甚至浮現希望尹錫悅能做出決斷的氣氛。

現為律師的該黨前國會議員李相珉卅日直言尹錫悅不應再迴避調查或拖時間，並希望尹錫悅能像他自己說的那樣堂堂正正地接受調查和彈劾案的審判。一位匿名的該黨國會議員也表明，「尹總統既然強調法律面前人人平等，那他不是應該最守法嗎？ 」

據南韓民調機構Realmeter廿六至廿七日所做的最新調查，國民力量黨的支持率為百分之卅點六，共同民主黨則為百分之四十五點八；另有過半的百分之六十點四民眾支持政黨輪替，百分之卅二點三則支持國民力量黨繼續執政。