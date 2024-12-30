馬斯克挺極右派政黨 柏林：試圖影響德國明年2月大選

德國政府發言人今天表示，美國億萬富豪馬斯克正試圖影響德國將於明年2月舉行的國會大選。馬斯克近日透過在網路發文及投書媒體，表態支持德國極右派政黨，在當地引發爭議。

路透社報導，德國政府發言人霍夫曼（ChristianeHoffmann）指出，馬斯克（Elon Musk）在社群媒體X平台的貼文及其媒體投書，均表達對極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的支持，此舉顯示「馬斯克確實試圖影響聯邦選舉」。

她還補充道，馬斯克有表達自己意見的自由，「畢竟，言論自由也包含那些最沒道理的胡言」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的執政聯盟上月因預算爭議而瓦解，德國預定明年2月23日提前舉行國會選舉。

馬斯克日前在X平台發文寫道，「只有德國另類選擇黨能拯救德國」，並稱讚該黨在監管、稅收及放鬆市場管制等方面的作法。最新一期出刊的德國「週日世界報」（Welt Am Sonntag）則刊登了馬斯克的投書，他在文中讚揚，德國另類選擇黨是德國「最後的希望火花」。