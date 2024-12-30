快訊

黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

與綠營主流意見不同！評柯文哲案「證據薄弱」挨批 謝長廷臉書再反擊

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

馬斯克挺極右派政黨 柏林：試圖影響德國明年2月大選

中央社／ 柏林30日綜合外電報導
美國億萬富豪馬斯克。路透
美國億萬富豪馬斯克。路透

德國政府發言人今天表示，美國億萬富豪馬斯克正試圖影響德國將於明年2月舉行的國會大選。馬斯克近日透過在網路發文及投書媒體，表態支持德國極右派政黨，在當地引發爭議。

路透社報導，德國政府發言人霍夫曼（ChristianeHoffmann）指出，馬斯克（Elon Musk）在社群媒體X平台的貼文及其媒體投書，均表達對極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的支持，此舉顯示「馬斯克確實試圖影響聯邦選舉」。

她還補充道，馬斯克有表達自己意見的自由，「畢竟，言論自由也包含那些最沒道理的胡言」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的執政聯盟上月因預算爭議而瓦解，德國預定明年2月23日提前舉行國會選舉。

馬斯克日前在X平台發文寫道，「只有德國另類選擇黨能拯救德國」，並稱讚該黨在監管、稅收及放鬆市場管制等方面的作法。最新一期出刊的德國「週日世界報」（Welt Am Sonntag）則刊登了馬斯克的投書，他在文中讚揚，德國另類選擇黨是德國「最後的希望火花」。

德國 馬斯克

延伸閱讀

學者：川普在關稅戰中握有一手好牌 美處於有利地位

旋轉跳躍加後空翻 陸「特種」機器狗再升級…馬斯克注意到了

「只有選項黨能救德國」馬斯克在德媒發表支持選項黨 引發激烈爭論

H-1B簽證之爭 川普表態挺馬斯克：我的產業很多H-1B持有者

相關新聞

風波不斷的航空帝國：波音737-800的過往重大空難

南韓濟州航空（Jeju Air）7C2216航班於2024年12月29日，當地時間上午9時3分降落全羅南道務安國際機場時墜毀，機上179人罹難、僅2名機組人員生還，目前具體事故原因仍在調查當中，但7C2216航班所使用的飛機機型——波音737-800，因過去737系列機型曾發生一系列空難事故，在濟州航空7C2216空難原因釐清之前，波音737系列客機的事故紀錄已經引起關注。

馬斯克挺極右派政黨 柏林：試圖影響德國明年2月大選

德國政府發言人今天表示，美國億萬富豪馬斯克正試圖影響德國將於明年2月舉行的國會大選。馬斯克近日透過在網路發文及投書媒體，...

曾遭質疑欲延長總統任期 佐科威回應指「選戰抹黑」

印尼前總統佐科威今天表示，他從未尋求第三個總統任期，並說該謠言是大選時的抹黑行動。印尼2月總統大選前，曾傳出佐科威盟友想...

歐盟禁俄官媒Telegram帳號 莫斯科矢言報復

包括俄羅斯新聞社（RIA）在內的幾個俄羅斯官媒頻道，在歐盟地區的社群平台Telegram明顯遭到封鎖後，俄羅斯今天稱這種...

英國盼與歐盟重修好 國防容易、貿易難

親歐的工黨首相施凱爾想與歐盟增加關係，但歐盟主要是經濟組織，因此在貿易上很難給英國開後門！施凱爾在英國脫歐後，首次被邀請到歐盟領導人非正式峰會，顯見工黨想與歐盟修復關係的決心，但外媒分析，加強安全合作很有機會，但在經貿上，包括青年勞動、關稅與北海漁權等議題，可能又會有漫長談判。

尹錫悅3度違抗傳喚 韓國首見聲請逮捕現任總統

韓國總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴遭到調查，但卻3度無視傳喚、拒絕到案說明。聯合調查小組官員今天宣布對已遭停職的尹錫悅聲請逮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。