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曾遭質疑欲延長總統任期 佐科威回應指「選戰抹黑」

中央社／ 雅加達30日專電
印尼前總統佐科威。 路透社
印尼前總統佐科威。 路透社

印尼前總統佐科威今天表示，他從未尋求第三個總統任期，並說該謠言是大選時的抹黑行動。印尼2月總統大選前，曾傳出佐科威盟友想透過修憲，讓佐科威得以延長總統任期，被批評削弱國家民主體制。

印尼前總統佐科威（Joko Widodo）已卸任2個多月，但圍繞他的政治話題仍持續備受討論。他今天受訪時向媒體表示，自己從未尋求第三個總統任期，意指從未想要連任，並指該謠言是針對他的抹黑行動。

佐科威所指的「謠言」是2月印尼總統大選前，政壇盛傳佐科威盟友欲透過修憲，讓佐科威得以續任總統。

據規定，印尼總統只能連任1次，當時佐科威的任期即將屆滿，若選舉因修憲延後，將可讓他續任總統，超過法定的2屆期限。

佐科威當時否認尋求延長任期，並表示他不會做任何「玷汙民主」的事，但仍在大選前引發諸多討論。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，佐科威今天在位於中爪哇梭羅市（Solo）的私宅前說，他從未要延長總統任期。

佐科威說：「我再說一遍，我從未要延長總統任期，或尋求第3個總統任期。」

佐科威建議媒體向民主奮鬥黨（PDIP）黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）或其女兒、國會議長馬哈拉尼（Puan Maharani）詢問此事，以澄清此謠言，並呼籲民眾停止「惡性競選活動，因為它不會帶來任何好處」。

民主奮鬥黨政黨高層過去曾指控佐科威可能尋求第三個總統任期，使相關傳聞甚囂塵上，已導致佐科威與該黨關係緊張。

今年2月大選期間，佐科威因未支持政黨推舉候選人，使他與民主奮鬥黨的關係幾乎決裂。

佐科威原屬民主奮鬥黨，但該黨在12月中以濫權、破壞法治及嚴重違紀等原因，開除佐科威的黨籍。

修憲 印尼 大選

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