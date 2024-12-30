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開歐盟先河 比利時元旦起禁一次性電子菸

中央社／ 比利時29日綜合外電報導

一次性電子菸因有蘋果、西瓜和可樂等眾多令人眼花撩亂的口味而廣受年輕人歡迎，然而比利時歐盟先河，成為第一個要禁止一次性電子菸的成員國。

法新社報導，作為國家反菸計畫一環，比利時從2025年1月1日起禁售一次性電子菸，以保護年輕人健康。

歐盟的目標是2040年底前達成無菸世代，盼吸菸人口能從現在約25%，降到屆時不到5%；一些成員國甚至還打算把時程再提早。

電子菸常被宣傳為比抽傳統菸品危害更小，並以繽紛的包裝、令人垂涎的口味及標榜手指不會有難聞菸味等，吸引年輕吸菸人口。

但電子菸仍含有極易上癮的尼古丁成分，使得批評者擔心它們恐成為癮君子最終還是找上傳統菸品的敲門磚。

法國、比利時的衛生當局表示，長期攝入尼古丁尤其對青少年的大腦有害，還可能助長毒品或藥物濫用。

一份2023年的歐盟研究發現，雖然大多數抽電子菸者仍選擇可多次使用的充電式電子菸，但用完即丟的一次性電子菸卻最受15到24歲的年輕族群歡迎。

一次性電子菸使用容易，相關廣告在社群媒體到處可見，價格相對較低也使其吸引力大增。

一次性電子菸每支約5到6歐元，約只是一包香菸（20根）的半價；專家表示，有些一次性電子菸甚至能抽上9000口，相當於300多根香菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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歐盟 比利時 電子菸

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