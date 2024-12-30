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目睹女性活動區域恐致不雅行為 塔利班要民封窗

中央社／ 喀布爾29日綜合外電報導

塔利班（Taliban）最高領導人發布命令，禁止住宅建築設置能夠看見女性活動區域的窗戶，並表示應該封堵現有的窗戶。

法新社報導，根據塔利班政府發言人28日晚間發表的聲明，新建住宅不得設置可以看見「庭院、廚房鄰居水井和其他女性常用區域」的窗戶。

政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒體平台X發布的法令稱：「看到女性在廚房、庭院工作或從井裡打水可能導致不雅行為」。

市政當局和其他相關部門必須對建築工地進行監控，以確保無法看到鄰居家中。

法令規定，如果存在此類窗戶，將鼓勵屋主建造一堵牆或遮擋視線，「以避免對鄰居造成滋擾」。

自塔利班2021年8月重新掌權以來，女性逐漸消失在公共場所，促使聯合國譴責塔利班政府建立的「性別種族隔離」。

塔利班當局已禁止女童和婦女接受中高等教育、限制就業並阻止她們進入公園和其他公共場所。

在塔利班政府極度嚴格執行伊斯蘭法的情況下，最近的一項法律甚至禁止婦女在公共場合唱歌或朗誦詩文，並鼓勵女性在住家以外的地方噤聲並「遮蓋」自己的身體。

一些地方廣播和電視台也停止播放女聲。

塔利班政府聲稱伊斯蘭教法「保障」阿富汗男女的權利。

塔利班 廚房 鄰居

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