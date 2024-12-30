輕型飛機墜毀阿拉伯聯合大公國外海 釀2人死亡

親歐的工黨首相施凱爾想與歐盟增加關係，但歐盟主要是經濟組織，因此在貿易上很難給英國開後門！施凱爾在英國脫歐後，首次被邀請到歐盟領導人非正式峰會，顯見工黨想與歐盟修復關係的決心，但外媒分析，加強安全合作很有機會，但在經貿上，包括青年勞動、關稅與北海漁權等議題，可能又會有漫長談判。

2024-12-30 13:39