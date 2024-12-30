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印尼總統普拉伯沃否認赦免貪污犯 誓言打造清廉政府

中央社／ 雅加達30日專電

印尼總統普拉伯沃日前表示，貪污官員若歸還不法所得將可獲得赦免，此話一出引發爭議。對此，普拉伯沃澄清，他的說法是為了要追回國家和人民的財產，並非代表貪污犯不須為其行為負責。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前出訪埃及開羅時向印尼大學生表示，若貪污犯歸還不法所得，將可能獲得赦免，相關言論立即引發批評。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，普拉伯沃對此澄清表示，他沒有要特赦或原諒貪污犯，而是希望貪污犯懺悔，並歸還偷來的錢作為贖罪。

普拉伯沃28日出席在雅加達舉行的耶誕活動時說：「有人說我想特赦貪污犯，但事實並非如此。若他們（貪污犯）想悔改怎麼辦？所以一定得悔改，但要歸還所偷的東西。」

他解釋：「這是宗教所教導的，我想讓他們意識到（不當行為），而非赦免貪污犯。」

普拉伯沃補充，打擊貪腐仍是集體得面對的挑戰，並呼籲人民相信政府。他說，新政府才上任約2個月，促請人民給內閣時間，保持耐心。

不過，有印尼學者認為，普拉伯沃和政府未說明將如何處置貪污犯，也未解釋是否會實施赦免貪污犯的措施。

印尼加札馬達大學（UGM）反貪腐研究中心研究員查努爾（Zaenur Rohman）表示，針對政府之後是否會使用的赦免貪污犯的機制，官方仍沒有做出解釋。

他希望普拉伯沃和政府「忘記（特赦貪污犯）這個想法」，應還有其他更緊迫的問題需處理。

查努爾強調，特赦貪污犯的想法與現行的「反貪法」互相矛盾，反貪法規定，返還國家損失的財產不能免除罪行。

他說：「政府不應該赦免（貪污犯），而是建立有效方式鼓勵反腐敗行動並支持對貪污犯採取嚴厲行動。」

印尼貪污問題嚴重，前總統佐科威（Joko Widodo）執政期間，多名內閣部長因貪污遭定罪。普拉伯沃自10月上任以來，就把打貪列為首要任務之一，並表示要打造清廉政府。

國際透明組織（Transparency International, TI）公布的2023年清廉指數中，印尼在180個國家中排名第115位。

印尼 普拉伯沃 貪污

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